Claudia Lozano de Noticias Caracol reveló que tuvo que someterse a cinco cirugías: “días de intenso dolor”

Claudia María Lozano Mendoza es una comunicadora social, modelo y presentadora de televisión colombiana, quien destacó en el mundo del modelaje a temprana edad, siendo premiada como la Modelo Revelación en 2001 en Colombiamoda. Desde 2007, es una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana, desempeñándose actualmente como presentadora de Show Caracol.

Entre las más recientes noticias de la presentadora, se conoció que estuvo en la UCI tras una cirugía abdominal y una trombosis, situación que logró superar y que hoy cuenta como un milagro el poder haberse salvado. En entrevista con La Red Caracol, Lozano dio más detalles del difícil momento que atravesó:

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, expresó la modelo.

Claudia tuvo que estar un mes y dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido que tenía una filtración de sangre dentro del abdomen, detallando que eran tres litros de sangre acumulada y que los médicos le explicaron que, si hubiese llegado más tarde, no habría sobrevivido.

Esto se dio porque una arteria se había abierto, y tuvo que ser intervenida de urgencia: le abrieron el abdomen, retiraron la sangre y realizaron una cirugía que duró siete horas. A pesar de los estudios, nunca se determinó la causa exacta del sangrado:

“Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías (...) De un momento a otro me dio una trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”.

La querida presentadora también mencionó la endometriosis que ha padecido durante años y que le ha generado bastante dolor, hasta el punto de indicarle a Dios que estaba cansada de esta situación: “Ya no quiero más, ya es justo’. Me ha pasado demasiado. No quiero más…”, expresó entre lágrimas.

El apoyo que recibió Lozano fue fundamental para superar la difícil situación, su colega y amiga, Alejandra Giraldo, le llevó de sorpresa a su perrita.“Fue el regalo más lindo en todo el tiempo que estuve en la clínica”, contó.