Periodista de Noticias Caracol enfrenta doloroso fallecimiento, “Descansa, vovó”

Noticias Caracol en medio de sus más tres emisiones se encarga de informar a los televidentes sobre los principales hechos que tienen lugar a diario en el país, siendo los más relevantes los aspectos políticos, sociales, económicos, deportivos y de entretenimiento que marcan la agenda nacional a diario y los cuales están a cargo de su amplio número de periodistas y presentadores.

Desde hace varios años quien ha logrado destacarse en la sección deportiva es, precisamente, Marina Granziera, de nacionalidad brasilera y que con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más conocidas del informativo.

Tal visibilidad también ha llegado a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa, alcanzando los más de 400 mil seguidores y por ende, encargándose de compartir varios detalles de su trabajo, pero también situaciones de su vida privada. Pues, durante una de sus más recientes apariciones, la periodista de Noticias Caracol mostró su tristeza ante el fallecimiento de una persona especial: “Descansa vovó”, fueron las declaraciones que añadió Marina Granziera, las cuales estuvieron acompañadas de una imagen junto a la mujer y otros integrantes de su familia a blanco y negro. Hasta el momento se desconoce si se trata de su abuela o, por el contrario, otro de sus familiares.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera, de Noticias Caracol?

El esposo de Marina Granziera de Noticias Caracol es Iván Bonnet, quien es un empresario y por ende, estaría alejado de los medios de comunicación. Aunque se desconoce como se conocieron, luego de varios años de relación decidieron dar el siguiente paso llegando al altar y posteriormente hicieron crecer a su familia con María, quien actualmente tendría aproximadamente 3 años de edad, mientras que Sophie llegó el pasado mes de enero del presente año para unir mucho más a la familia y luego de pasar los primeros meses junto a su pequeña, la periodista brasileña retomó sus compromisos laborales.