“Tengo derecho a manifestar”: Jessica Cediel se defendió de las críticas por su cariño a Álvaro Uribe

Jessica Cediel es una destacada figura de la farándula nacional, pues desde hace varios años se ha dado a conocer como presentadora, modelo y actriz, logrando internacionalizar su carrera y por ende, viviendo entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, hace pocos días la bogotana fue blanco de fuertes críticas, luego de que visitara junto a Fredy Guarín al expresidente Álvaro Uribe Vélez, demostrándole de paso su cariño.

A pesar de que Cediel no suele referirse a temas políticos, en medio de una de sus más recientes publicaciones se dejó ver con Uribe, añadiendo: “Un gusto poder compartir con nuestro presidente. Gracias por tanto. Desde la primera vez que lo conocí hace 20 años durante su primera campaña presidencial y hasta la fecha… firme".

Horas más tarde, la serie de comentarios tanto en contra como a favor no se hicieron esperar por parte de los internautas, donde Cediel no se quedó callada y salió a defender su postura política: “Que tiene que ver una inclinación política con mi vida personal, porque también me han dicho eso. Qué por eso está soltera, por eso es que no la quieren, que tiene que ver, o sea, yo me pregunto qué tiene que ver, a lo que voy yo, es que a veces a algunas personas se les olvida que antes de ser figuras públicas primero somos seres humanos, personas. Y como ciudadana y como ser humano tengo derecho a manifestar mis preferencias en todos el sentido de la palabra.

Y si a ti no gusta está bien, es normal que pensemos diferente, o que no es normal es que actúen desde el odio o desde el irrespeto (...) Qué tiene que ver que juzgues mi vida espiritual y la manera en la que yo profeso mi fe públicamente con una inclinación política. La relación que tengo con mi padre la he construido yo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.

¿Cuántas hermanas tiene Jessica Cediel?

La presentadora y modelo Jessica Cediel tiene dos hermanas, Virginia y Melissa Cediel, con quienes mantiene una relación muy cercana. Las tres son figuras públicas. Virginia es comunicadora y modelo, mientras que Melissa se ha destacado en el mundo de la moda como diseñadora. Las tres hermanas suelen mostrar en sus redes sociales la unión familiar que las caracteriza.