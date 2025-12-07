“Agradecido de corazón”, Álvaro Uribe no ocultó su felicidad tras reunirse con Fredy Guarín y Jessica Cediel

Una inesperada reunión se gestó este sábado 6 de diciembre: El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exfutbolista Fredy Guarín y la presentadora Jessica Cediel.

Uribe no pudo ocultar su emoción y gratitud por encontrarse con ambos personajes.

Uribe Vélez, a través de sus redes sociales, compartió una fotografía que se tomó junto a Fredy Guarín y Jessica Cediel luego de una reunión, de la cual, se desconocen los detalles.

El caso es que el expresidente no dejó pasar la oportunidad de presumir su encuentro con las dos figuras públicas y les expresó su gratitud por la reunión que tuvieron: “Agradecido de corazón con mis compatriotas Jessica Cediel y Fredy Guarín”.

En primer lugar, la presentadora fue quien le respondió, dejando claro su gusto por compartir con Álvaro Uribe, a quien ha apoyado en sus ideas en la política de nuestro país desde hace dos décadas que lo conoce.

Cediel dejó claro que está firme con el expresidente Álvaro Uribe:

“Un gusto poder compartir con nuestro presidente! gracias por tanto! Desde la primera vez que lo conocí hace 20 años durante su primera campaña presidencial y hasta la fecha… firme".

Por su parte, Fredy Guarín no se quedó atrás y también escribió un mensaje, más corto que el de Jessica, pero muy conciso para agradecerle a Álvaro Uribe por las atenciones que ha tenido con él:

“Gracias por todo señor Presidente”, escribió Fredy Guarín.