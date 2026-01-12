Pipe Bueno y Jhonny Rivera habrían sido los primeros en enterarse del accidente de Yeison Jiménez y su equipo

La música popular colombiana, a menudo llamada simplemente “música de despecho” o “popular”, es un género que se ha consolidado como la voz de los sentimientos más profundos y cotidianos del pueblo.Con raíces que se mezclan con el folclor andino, el corrido mexicano y la ranchera, este estilo se caracteriza por sus letras directas y melodramáticas que abordan temas universales como el amor, el desengaño, la traición y la vida en el campo.

Yeison Jiménez se convirtió es una de las figuras más importantes y modernas del género, esto al tomar lo tradicional, modernizarlo con una producción impecable y una imagen fresca, y proyectarlo a una audiencia masiva que antes no lo consumía regularmente. Su aporte principal fue la profesionalización e industrialización del “despecho”, elevando los estándares de calidad de los videos musicales y los espectáculos en vivo.

Proveniente de orígenes humildes, su historia de superación personal lo llevó a ser un un ícono de la perseverancia, que lastimosamente partió tras fatídico accidente, que no acabó con la vida de cinco personas más. Los hechos tuvieron lugar el día sábado 10 de enero en horas de la tarde, tras la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Entre los primeros colegas y amigos de Jiménez que se pronunciaron ante la triste noticia, se encuentran Pipe Bueno y Jhonny Rivera, quienes revelaron que se enteraron antes de que supiera de forma nacional. Pipe aseguraba que a los primeros que llamó después de enterarse fue a Jhonny y Jessi Uribe, mientras que Jhonny relató que tuvo que colgar para procesar la noticia.

“Fue un momento muy fuerte, no podía entender lo que me estaba diciendo Pipe”, aseguró, para después indicar que se encontraba en Marinilla, Antioquia y por supuesto, el público estaba esperando a Yeison y en el horario que él se presentaba, lo que hicieron fue poner canciones de él. “A todos nos dio muy duro la noticia, fue tan sorpresivo, yo todavía estaba muy mal al momento de subir a la tarima, dije tengo que hacer el show y al final le hice un homenaje y cante la canción que grabe con él”.

Por su parte, Pipe Bueno en sus redes sociales hizo también una reflexión en torno a los artistas y se mostró bastante conmovido entra lágrima:

“Hoy quiero decirle algo a todos mis colegas de la música:a los que salimos a altas horas de la noche, o en el día, cansados, o con toda la energía por carretera, en avión o por cualquier medio de transporte…esto también es un llamado al cuidado de la vida y sobretodo de Dios Por nosotros, por nuestras familias y por todos los que nos esperan de vuelta en casa."