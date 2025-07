Luisa Fernanda W confesó que Pipe Bueno fue su ángel tras la muerte de Legarda, “¿el tiempo qué?, la vida es ya”

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más conocidas en el país, construyendo una carrera hace más de 10 años en la que ha tratado aspectos como el maquillaje, moda, música y por supuesto, diferentes temas personales. La paisa dio de que hablar luego del fallecimiento de su expareja, Fabio Legarda, por una bala perdida, y meses más tarde volvió a encontrar el amor en Pipe Bueno, con quien lleva más de cuatro años de relación y le dio la bienvenida a sus dos hijos, Dominic y Máximo.

En el año 2019, Fabio Legarda falleció, luego de recibir una bala en su cráneo mientras que se transportaba en un Uber. El hecho habría tenido que ver con un hurto, siendo la víctima de este suceso que conmocionó a los colombianos y por supuesto, a Luisa Fernanda W, quien era su pareja en aquel momento y se enteró de lo ocurrido horas más tarde.

La influencer se quebró en medio de la sentida despedida en compañía de familiares, amigos y fanáticos de Legarda, estando los días posteriormente a este hecho acompañado por sus grandes amigos para así comenzar a asimilar este proceso. Meses más tarde, Luisa Fernanda retomó cada uno de sus proyectos y empezaron los rumores con respecto a una posible relación con Pipe Bueno, los cuales terminaron siendo ciertos y ocasionaron un sinfín de críticas para la influencer asegurando que “no esperó” para iniciar una nueva relación e incluso las hermana de Legarda también demostraron su descontento.

Para aquel momento, ella no buscó defenderse, sino, por el contrario, seguir adelante con cada uno de sus proyectos, pero hace pocos días Luisa Fernanda W estuvo haciendo parte del pódcast ‘Vos podés’, donde se refirió a este tema de manera contundente, agregando:

“La gente que vio nuestro proceso sabe que vivimos una relación hermosa y con eso me quedo y lo tengo en mi corazón, siempre lo voy a recordar con mucho amor y respeto (…) A mí no me gusta que me vean derrumbada (…) En ese momento de mi vida toqué fondo, estaba en un bucle porque como sucedieron las cosas fue demasiado fuerte, te puedo decir que hoy día casi siete años después yo sigo con cositas en la cabeza que recuerdo (…)

Fue una etapa muy dura, gracias a Dios, Pipe llegó a mi vida, o sea definitivamente Pipe fue, yo puedo decir que fue uno de mis ángeles, si porque Pipe a partir de cuando lo conocí, yo ay, este man es super buena gente, buena onda, conecté de una con él. Entonces en ese proceso Pipe estuvo super presente y los consejos que me daban eran maravillosos (…) Él me empezó a motivar y a mostrar la vida desde otro punto de vista, a veces llegaba, me agarraba y me sacudía, era otra terapia (…) Conocí un hombre hermoso, divino, como no me iba a enamorar (…) A mí me están juzgando en este país porque tono me enamoré, ¿el tiempo qué?, la vida es ya".

Asimismo, Luisa Fernanda W aseguró que muchas veces se cuestionó y le pedía señales a Dios sobre si estaba tomando el camino correcto, fluyendo con sus emociones y siguiendo con su relación con Pipe Bueno.

¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se fueron de Colombia?

Desde hace varios meses, Pipe confesó que luego de un buen tiempo de estar pensándolo, decidió radicarse en México y abandonar Colombia con el fin de seguir dando a conocer su talento en los escenarios y en esa medida internacionalizar su carrera. Aunque esta no terminó siendo una decisión sencilla, sí estuvo apoyada por su pareja, Luisa Fernanda W, ya que en pasadas entrevistas el paisa dejó claro que si la creadora de contenido decía que no, él también se iba del país debido al amor que siente por ella y por sus hijos.