Lorena Altamirano le hizo juramento de amor al ‘Flaco’ Solorzano antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’

La tercera edición de ‘La Casa de los Famosos’ iniciará el próximo 12 de enero, y varios de sus participantes están dejando todo al día para encerrarse 24/7 en el set de RCN; una de ellas la actriz Lorena Altamirano, quien le dio una enorme sorpresa a su esposo, el ‘Flaco’ Solórzano, antes de enfrentar este gran reto.

Solórzano aprovechó su viaje por Europa para sorprender a Altamirano con una propuesta de matrimonio inolvidable y lo hizo nada más y nada menos que en el Puente de los Suspiros, uno de los lugares más visitados en Venecia, Italia; a lo que ambos se dieron el sí.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳 >>> El ‘Flaco’ Solórzano confesó que cayó en quiebra cuando tenía 50 años, “no tenía 500 pesos en el bolsillo”

Días después y ante la expectativa de la entrada de Lorena a LCDLF3, ella aprovechó un almuerzo con su amor para llevarle una serenata con nada más y nada menos que el vocalista de la agrupación ‘Herencia de Timbiquí’.

“Negrito, esta fue mi forma de decirte que sí. Sí a ti, sí a nuestro amor, sí a caminar juntos. Después de que me pediste la mano, quise regalarte un momento especial, un detalle hecho con amor y con música que nos representa. Gracias William de Herencia de Timbiquí por hacer este instante eterno“, fueron las palabras de Lorena ante esta situación.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A ‘Campanita’ ‘Beba’, Torres y Laverde se le han sumado varias figuras del mundo del entretenimiento tales como: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada y Renzo Meneses.

Adicionalmente, ‘Nuestra Tele’, confirmó el cuarteto de presentadores que se encargaran de llevar cada detalle a las pantallas de los colombianos, ya que optaron por mantener al ‘combo’ de la segunda entrega: Marcelo Cezán y Carla Giraldo en la emisión principal; y Karen Sevillano con Vicky Berrío para el ‘after show’.