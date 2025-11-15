Fernando Solórzano se comprometió con su novia; esta es la abismal diferencia de edad que tiene con su pareja

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, reconocido por su trabajo en producciones como Las muñecas de la mafia, Vecinos y El cartel de los sapos, volvió a ser tendencia este viernes, pero no por un proyecto actoral, sino por una noticia de su vida personal. El actor, quien también hizo parte de La casa de los famosos Colombia, reveló que después de 11 años de relación le propuso matrimonio a su pareja, Lorena Altamirano.

Según contó el cartagenero, aprovechó un viaje por Europa para sorprender a su novia con la propuesta. La pareja ha estado recorriendo varios países durante las últimas semanas y, este 14 de noviembre, llegó a Venecia (Italia), ciudad elegida como escenario para este emotivo momento.

Aunque Solórzano no dio mayores detalles sobre cómo ocurrió la pedida de mano, el anuncio se hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram. Allí publicó una fotografía donde mostró que Lorena aceptó casarse con él y reveló que el icónico Puente de los Suspiros fue “testigo” de la promesa.

“¡Me dijo que sí! El Puente de los Suspiros es testigo de mi amor por ti”, escribió el actor de 62 años, acompañado de una imagen en la que su prometida luce el anillo de compromiso.

El Puente de los Suspiros es uno de los lugares más visitados de Venecia, conocido por su historia y por el simbolismo romántico que ha adquirido con el tiempo. Para muchas parejas, se trata de un sitio ideal para declaraciones y propuestas, lo que hace aún más especial este capítulo en la vida de los actores.

Por ahora, no se conocen detalles sobre la fecha de la boda, el lugar de la ceremonia o la lista de invitados. Tampoco han compartido más fotografías del momento. Aun así, la noticia ha generado entusiasmo entre los seguidores de ‘El Flaco’, quienes celebran este nuevo paso en su relación de más de una década.