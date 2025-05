El ‘Flaco’ Solórzano confesó que cayó en quiebra cuando tenía 50 años, “no tenía 500 pesos en el bolsillo”

El ‘Flaco Solórzano’ es un reconocido actor quien se dio a conocer en varias exitosas telenovelas colombianas en las que se destacan ‘Vecinos’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘La ley del corazón’, ‘Los briceño’ y por supuesto, su sonada participación en ‘La casa de los famosos’. Si bien, en el último tiempo ha estado alejado de las pantallas, no ha dejado su pasión por la actuación, sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida.

Sin duda, una de las eliminaciones que más tristeza ha ocasionado ha tenido que ver con Fernando Solórzano, quien se convirtió no solo en uno de los más queridos por parte de los televidentes, sino también de sus compañeros, quienes ante su último mensaje derramaron algunas lágrimas.

Pero, en medio de la ronda de medios que suelen realizar los eliminados de ‘La casa de los famosos’ y que estaría expuesto a lo largo de su contrato, el reconocido actor estuvo haciendo parte de la emisora ‘Radio Uno’, donde además de hablar de su paso por el ‘reality’ y el cariño que le tiene a Melissa Gate y a otros de los concursantes, también se refirió a una de las etapas de su vida más complejas como lo fue la quiebra que vivió cuando tenía 50 años de edad, pues actualmente cuenta con 61 años.

“Pues, yo tuve un momento muy difícil hermano, cuando cumplí 50 años, yo me pegué una quebrada impresionante, todo, todo, todo, o sea, se perdió y bueno, todo no, mentiras alcancé a tener el apartamento, pero así como decía ‘Alerta’ estuve a esto y fue difícil porque, pues a los 50 años es diferente que a los 20 años. A los 20 no importaba a los 50 sí, entonces tú te despiertas y dices ‘m$ric& no tengo un peso’, no tengo 500 pesos en el bolsillo, que voy a hacer y sin ninguna perspectiva, de pronto por ahí salió a un bolito y te daban 500 mil pesos, de pronto por ahí una bobada en redes y así fue un año largo. Después comenzó otra vez la máquina a funcionar", fueron las declaraciones de Fernando Solórzano, de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Fernando Solórzano y su novia?

Fernando Solórzano, de ‘La casa de los famosos’ y su pareja, Lorena Altamirano, con quien lleva varios años de relación, cuentan con una diferencia de edad de 27 años, pues el querido actor tiene 61 años de edad, mientras que su novia y futura prometida estaría en los 34 años de edad.