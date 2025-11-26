La prometida del Flaco Solórzano es aspirante de esta semana para ingresar a ‘La Casa de los Famosos 3’

Fernando Solórzano es un reconocido actor colombiano que ha dejado su huella en la televisión colombiana. Con una trayectoria que abarca varias décadas, se ha destacado por su versatilidad interpretativa y por realizar icónicas. En cuanto a su vida personal, el actor cartagenero lleva ya varios años con Lorena Altamirano, quien se perfila como aspirante para la tercera entrega de ‘La Casa de los Famosos’.

Ya va más de un mes desde que empezaron las votaciones en donde los participantes elegidos son: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina y Eidevin López. Esta semana el grupo 6 está conformado solo por mujeres, entre ellas incluyendo la ahora prometida del Flaco Solórzano, quien se ha destacado a lo largo de su vida en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones colombianas.

La actriz de 35 años cuenta con más de 259 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida en donde demuestra su estilo de vida saludable y por supuesto, la vida junto al famoso actor.

¿El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano se van a casar?

Según contó el cartagenero, aprovechó un viaje por Europa para sorprender a su novia con la propuesta. La pareja ha estado recorriendo varios países durante las últimas semanas y, este 14 de noviembre, llegó a Venecia (Italia), ciudad elegida como escenario para este emotivo momento.

Aunque Solórzano no dio mayores detalles sobre cómo ocurrió la pedida de mano, el anuncio se hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram. Allí publicó una fotografía donde mostró que Lorena aceptó casarse con él y reveló que el icónico Puente de los Suspiros fue “testigo” de la promesa.