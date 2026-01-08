“No pudo con las votaciones”: A televidentes de RCN no les gustó ni ‘poquito’ la llegada de Valentino a LCDLFC3

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se estrenará el próximo 12 de enero en RCN, canal que recientemente estalló las redes sociales al presentar a su nuevo participante, Valentino Lázaro. Así reaccionó la audiencia.

Tras no haber logrado entrar por la dinámica de votaciones en la edición anterior, Valentino fue anunciado con bombos y platillos por ‘Nuestra Tele’, todo esto luego que el influencer se metiera en varias polémicas asociadas con la vida íntima de su amiga Cara y el cantante Beéle; así como todos los ácidos comentarios que lanzó siendo comentarista de uno de los programas de ‘Dímelo King’.

“¿Otra vez me iba a hacer el ‘chanterio’ jefe? ¿Pensaron que se iban a librar de mí? Pues no. Espero que se unan todos los fandom que se odian para que me saquen en la primera semana. Mentiras, no me saquen en la primera semana", fue la presentación de Lazaro a la audiencia.

“Ahora si se compuso esto”, “Este si nos dará pelea, chisme y pare de contar”, “Los quemados se la temporada pasada las llevaron a ella”, “Lo tuvieron que meter así porque con la votación no entra”, “Hagámonos los sorprendidos”, “Aquí hay mucha gente que va a salir rápido”, “Todos le están tirando, pero el man da buen contenido”, y “Entró el imitador de Yina”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A ‘Campanita’ ‘Beba’, Torres y Laverde se le han sumado varias figuras del mundo del entretenimiento tales como: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada y Renzo Meneses.

Adicionalmente, ‘Nuestra Tele’, confirmó el cuarteto de presentadores que se encargaran de llevar cada detalle a las pantallas de los colombianos, ya que optaron por mantener al ‘combo’ de la segunda entrega: Marcelo Cezán y Carla Giraldo en la emisión principal; y Karen Sevillano con Vicky Berrío para el ‘after show’.