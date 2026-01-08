Este es el día en que J Balvin se presentará gratis en el Festival de Verano de Puerto Gaitán

J Balvin sin duda cerró el 2025 con broche de oro, esto después de las aclamadas y poderosas presentaciones del 29 de noviembre en Medellín y del 13 de diciembre en Bogotá. Estas dos fechas dieron paso a su tour Ciudad primavera, el ambicioso show transcendió para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026.

Parte de su show llegará el próximo domingo 11 de enero a Puerto Gaitán, Meta, en el marco del Festival de Verano de 2026, siendo el en encargado de cerrar por lo alto la programación musical en la tarima principal. Así lo anunció la Alcaldía de Puerto Gaitán, anunciando la lista de artistas que compartirán tarima con “El Niño de Medellín”.

La programación se desarrollará del 9 al 11 de enero a orillas del rio Manacacias, un escenario natural, que más allá de la música tendrá actividades de playa y espacios de recreación que anticipan una alta afluencia de público durante todo el fin de semana. El festival se ha consolidado como principales dinamizadores de la economía local, impulsando la ocupación hotelera, el comercio, el transporte y las ventas de artesanos y trabajadores del sector turístico de Puerto Gaitán.

La administración municipal, liderada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, confirmó que la ocupación hotelera ya alcanzó el 100 %. Por lo que las autoridades han dispuesto de dos escenarios estratégicos: la Tarima Río, con actividades diurnas y deportes de playa, y la Tarima Noche, donde se concentrarán los espectáculos centrales.

¿Qué otros artistas estarán presentes en el Festival de Verano de Puerto Gaitán 2026?

Viernes 9 de enero: Guayacán Orquesta, Nelson Velásquez y Jhonny Rivera.

Sábado 10 de enero: Luis R. Conriquez, Rafa Pérez y Andy Rivera.

Domingo 11 de enero: J Balvin, Ñejo y el dúo Golpe a Golpe.

J Balvin volvió a referirse sobre su relación con Residente

A propósito de sus conciertos, el stremear español Ibai, logró tener una entrevista con Balvin, donde hizo un recorrido por su casa en Medellín, pero también se refirió a Residente y a Bad Bunny, con quien por varios años mantuvo una cercana relación.

“Fue muy frustrante porque aunque nunca pensé verme en problemas, ni en tiraderas, ni en cosa como mediáticas, ni vueltas de esas”, expresó, por lo que Ibai le preguntó si en algún punto intentó hablar con el puertorriqueño a lo que contestó:“Ya todo pasó, todo está bien, todo empieza desde uno perdonarse a uno mismo. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, pase lo que haya pasado, pero eso es parte de la madurez.Cuando uno tiene rencor y odio hacia alguien, es un veneno que se lo va tragando”.