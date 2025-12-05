J Balvin confesó que cuando nació su hijo Rio, no sintió nada, generando diversas reacciones

El 7 de mayo de 1985 Colombia vio nacer a una de sus estrellas más grandes de la música, se trata de J Balvin, el niño de Medellín que le apostó al género urbano y que puso al país en el radar de todo el mundo. El cantante que hace unos días hizo vibrar a su ciudad con un increíble show de 7 horas, se prepara para llegar a Bogotá el próximo 13 de diciembre.

En cuanto a su vida personal, siempre ha sido bastante reservado pero en su regreso tras estar unos años sin lanzar música, quien se ha ganado la atención de millones de personas, es la modelo y empresaria argentina, Valentina Ferrer, su pareja. Por medio de su TikTok, ha creado toda una comunidad a la que llama como sus “Best Friends” y a quien les comparte día a día las ocurrencias de su hijo, Rio.

La argentina que represento a su país en el certamen Miss Universo en el 2014, logró que Balvin estableciera una relación más cercana con el público, en la que ha cautivado su faceta como padre. No obstante, muchos recuerdan la particular foto del nacimiento del pequeño, en donde el cantante luce más agotado que Valentina y a la par, una entrevista en la que cuenta como fue aquel momento.

“Cuando nació mi hijo, yo no sentí nada, cuando nació, entonces yo llame a los parceros y les dije niño yo no sentí nada pero eso va creciendo, hasta que ya es un amor, que se le va explotar el corazón. Ahora estoy en eso, yo lo veo parce, veo una foto y me derrito”, expreso el cantante hace algún tiempo en entrevista con Juan Pablo Raba.

¿Cómo se conoció J Balvin con Valentina Ferrer?

Durante una entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista.

Para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”, desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.

“¿Por qué la respeto tanto?, porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio” fueron las palabras del cantante. Tras varios años juntos llegó su primer hijo Río y actualmente la pareja vive en Nueva York y frecuentemente visitan sus hogares en Colombia y en Argentina.