‘Ciudad primavera’ de J balvin se convierte oficialmente en tour y anuncia nuevas fechas en Colombia

Luego de las aclamadas y poderosas presentaciones del 29 de noviembre en Medellín y del 13 de diciembre en Bogotá, Ciudad primavera, el ambicioso show de J Balvin trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026.

La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento, llegará en su formato original en 360 grados a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas. La esencia se mantiene intacta: entregarle flores a sus fanáticos, a cada ciudad y a Colombia. Con ese espíritu, J Balvin construyó el universo de Ciudad primavera, un mundo donde los sueños florecen y el agradecimiento es la fuerza que mueve cada elemento que lo compone.

Reconocido por Billboard como el artista colombiano más importante del siglo XXI, J Balvin llevará esta experiencia transformadora a lo largo del territorio nacional en 2026, con las siguientes fechas confirmadas:

21 de marzo — Cali, Estadio Olímpico Pascual Guerrero

11 de abril — Cúcuta, Estadio General Santander

18 de abril — Bucaramanga, Estadio Departamental Américo Montanini

1 de mayo — Barranquilla, Estadio Romelio Martínez

2 de mayo — Valledupar, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

9 de mayo — Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León.

El anuncio oficial fue realizado por el artista paisa a través de sus redes sociales, acompañado de un video que reúne momentos clave de los shows ya vividos y que funciona como un abrebocas de lo que el público podrá experimentar en el resto del país.

Por su parte, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, anunciará el show que hará parte del prestigioso festival, el cual tendrá un escenario de la gira adaptado para cumplir con los estándares del Festival.

La boletería estará disponible a través de Tu Boleta, con preventa exclusiva para clientes Bancolombia, que empieza el viernes 19 de diciembre a las 10:00 am, (todas las fechas excepto Valledupar). Más información en https://jbalvin.com/es/pages/tours