J Balvin se refirió a la polémica con Residente y su relación con Bad Bunny

El 7 de mayo de 1985 Colombia vio nacer a una de sus estrellas más grandes de la música, se trata de J Balvin, el niño de Medellín que le apostó al género urbano y que puso al país en el radar de todo el mundo. El cantante, que hace unos días hizo vibrar a su ciudad con un increíble show de 7 horas, llegó el pasado sábado para deleitar a Bogotá con 6 horas en el escenario y 17 invitados.
En parte, estos conciertos hicieron que muchos recordarán la importancia y el rol que ha tenido Balvin en el género, teniendo en cuenta que en años anteriores estuvo alejado de la música y en parte a las tiraderas que estaba recibiendo. En octubre del 2021, J Balvin y Residente se vieron envueltos en una polémica luego de que el colombiano hubiese hecho un llamado a los artistas urbanos para no ser parte de la ceremonia de los premios Grammy.
Esto desató tiraderas de parte de Resident y más artistas que se le unieron, incluyendo a Christian Nodal, pero Balvin por su parte nunca respondió y en aquel momento dio las razones:“Si se preguntan por qué no respondí es porque no vale la pena responder a eso, tengo que dar un ejemplo y por encima están mis valores y la ética, están por encima del negocio y no estoy para entrar en circo ni nada de eso, que no son mi vibra, gracias a los que no creyeron en esa falta narrativa”, expresó en su Instagram.
En cuanto a Bad Bunny, no se quedó callado y envió una pulla, puesto que vale la pena recordar, que este lo mencionó en su más reciente canción ‘Thunder y Lightning’ donde dijo: “Ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.
“Y yo no soy amigo de todo el mundo, yo soy amigo del que se lo merezca, el resto son colegas y gente pasajera, son transferencias, con transaccionales, pero no son reales, me quedo con lo que soy, José hasta la muert3”, aclaró el paisa.
J Balvin volvió a referirse sobre su relación con Residente
A propósito de sus conciertos, el stremear español Ibai, logró tener una entrevista con Balvin, donde hizo un recorrido por su casa en Medellín, pero también se refirió a Residente y a Bad Bunny, con quien por varios años mantuvo una cercana relación.
“Fue muy frustrante porque aunque nunca pensé verme en problemas, ni en tiraderas, ni en cosa como mediáticas, ni vueltas de esas”, expresó, por lo que Ibai le preguntó si en algún punto intentó hablar con el puertorriqueño a lo que contestó: “Ya todo pasó, todo está bien, todo empieza desde uno perdonarse a uno mismo. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente, pase lo que haya pasado, pero eso es parte de la madurez. Cuando uno tiene rencor y odio hacia alguien, es un veneno que se lo va tragando”.
Añadiendo que fue una situación que le causó mucho daño en su momento, pero que fue un aprendizaje en el que se dio cuenta de muchos aspectos. En otro de los clips, mencionó a Bad Bunny desde el concepto de la envidia, reconociendo que hace unos años el ego estaba primero y le era difícil ver su innegable éxito, pero que hoy se alegra de sus logros y se ha desligado de temas como números y demás.