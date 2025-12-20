J Balvin reveló dónde le pueden pagar lo que se le quedó debiendo tras sus conciertos en Bogotá y Medellín

El 7 de mayo de 1985 Colombia vio nacer a una de sus estrellas más grandes de la música, se trata de J Balvin, el niño de Medellín que le apostó al género urbano y que puso al país en el radar de todo el mundo.El cantante, hace unos días hizo vibrar a su ciudad con un increíble show de 7 horas, y llegó el pasado sábado para deleitar a Bogotá con 6 horas en el escenario con 17 invitados.

Este trascendió para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026. La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento, llegará en su formato original en 360 grados a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas.

11 de abril — Cúcuta, Estadio General Santander

18 de abril — Bucaramanga, Estadio Departamental Américo Montanini

1 de mayo — Barranquilla, Estadio Romelio Martínez

2 de mayo — Valledupar, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

9 de mayo — Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León.

J Balvin le contestó a todos aquellos que dijeron que le quedaron debiendo tras su conciertos en Bogotá y Medellín

En Medellín fueron más de 20 invitados y en Bogotá 17 de talla nacional e internacional que deleitaron al público que iba en primer momento solo a ver a J Balvin. A esto se le suma el escenario, los bailarines y las compuestas escenografías que no suelen ser comunes en conciertos de artistas urbanos y por supuesto la larga duración del concierto.

Todo lo mencionado hizo que el paisa se llevará miles de halagos y reforzara el amor que Colombia le tiene por ser uno de los exponentes más grandes del país, que lo ha logrado poner en el radar a nivel mundial. Ahora tras anunciar más fechas en Colombia, estuvo en una entrevista con La Mega donde hizo referencia al constante comentario de a dónde se le podría pagar después de todo lo hecho.

¿Cómo se conoció J Balvin con Valentina Ferrer?

Durante una entrevista, la modelo hizo una aparición para hablar un poco sobre la relación que tiene con Balvin, allí contaron que se conocieron en las grabaciones del video de ‘Sigo Extrañándote’ en el que ella es la protagonista.

Para ese entonces Valentina tenía novio y el paisa ya le “echaba los perros”, desde ese momento entablaron una amistad y cuatro años después se reencontrarían y la argentina le daría una oportunidad.

“¿Por qué la respeto tanto?, porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio”fueron las palabras del cantante. Tras varios años juntos llegó su primer hijoRío y actualmente la pareja vive en Nueva Yorky frecuentemente visitan sus hogares en Colombia y en Argentina.