Yina Calderón pasó año nuevo encerrada, por ataques en su pueblo en el Huila; “nadie nos visitará”

Yina Calderón es una de las figuras del entretenimiento más reconocidas en Colombia, entre otras cosas, por su paso por destacados realities como ‘Protagonistas de Nóvela’ y ‘La Casa de los Famosos’. Justamente la ‘Sayayina’ dejó atónitos a sus fans al revelar los reprochables ataques de los que fue víctima en el cierre del 2025.

El pasado calendario fue uno de los más agitados para Yina, ya que estuvo involucrada en varias situaciones polémicas, como su renuncia a la pelea con Valdiri en el evento Stream Fighters de WestCol; además de sus peleas y borracheras en República Dominicana mientras estuvo encerrada en ‘La Mansión de Luinny’.

A raíz de estas situaciones, a la huilense se le han incrementado en demasía los detractores, recibiendo varias críticas e insultos en las redes sociales. Pero estas situaciones se trasladaron reprochablemente a la realidad; ya que, mientras estaba celebrando las fiestas en su tierra natal, Oparapa, fue víctima de varios ataques, lo que la llevó a estar encerrada con su familia en las celebraciobes.

“Me parece terrible que mi propio pueblo me ataque y que tenga que pasar año nuevo encerrada. Te quiero mi Oporapa, pero si no cambian nadie nos visitará”, reveló Yina en una de sus historias de Instagram.

“Yina podrá ser la peor persona, pero nadie merece pasar año nuevo escondiéndose de la gente”, “La gente todo se lo toma personal, como si nunca hubieran visto una novela”, “Se tomaron en serio lo de la villana”, “La gente se pasa, uno tiene que ser libre de estar donde quiera”, “Esto no tiene ninguna justificación”, y “Que feo porque ella está promoviendo el turismo en su pueblo”, fueron algunas de las palabras de aliento para Yina en redes.

Cabe acotar que estos delicados hechos se dan semanas después que la influencer y empresaria de fajas expresara a pulmón herido que no iba a regresar a tierras cafeteras: “No vuelvo a Colombia, me quedo en República Dominicana. Yo amo mi país, pero yo siento que en mi país no han valorado a una villana como yo. Tomé la decisión de quedarme, siempre me decían que me fuera y se les está cumpliendo. Acá me adoptaron muy bien; extrañaré a país, pero Colombia no me quiere”, fueron las palabras exactas de Yina.