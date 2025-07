Yina Calderón aprovechó pantallazo en RCN para volver a millonario negocio en el que WestCol manda

La huilense Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más afamadas de Colombia, algo que está respaldado por las más de 800.000 cuentas que la siguen en Instagram, plataforma en la que tendría un mayor alcance si no le hubieran cerrado en varias ocasiones su perfil. Justamente la ‘Sayayina’, como se hace llamar ahora, generó conversación luego de que revelara su regreso a un negocio bastante lucrativo.

Tras su paso por la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Calderón ha aumentado sus publicaciones en la web, además de ser una de las figuras públicas más cotizadas del momento, hasta el punto que en países como México ya la quieren tener en algunos programas televisión.

A sus masivas publicaciones en la web se le suma el anuncio que realizó recientemente, su retorno a la plataforma Kick en la que WestCol es toda una celebridad y uno de los más vistos del planeta; streamer que semanas atrás sorprendió al mundo del internet al dar a conocer los nombres de los peleadores que tendrá en su evento ‘Stream Fighters’, listado en el que resalta Yina, quien se enfrentará nada más y nada menos a la también influencer, Andrea Valdiri.

Justamente el día del anuncio de la pelea que se dará en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 28 de octubre, Valdiri le propuso a Yina que tuvieran este enfrentamiento sin hacer uso de un casco protector, a lo que Calderón respondió: “Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes ysé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Haya una gran diferencia y es que yo soy calle, que tengo esto en la sangre. Entonces comono te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”.