Yina Calderón le tiró a Westcol después de referirse a lo ocurrido en su evento, Stream Fighters

Los realities de convivencia toman cada vez más fuerza en ámbito del entretenimiento, en Colombia ya le han apostado a este tipo de formatos pero desde importantes canales de televisión. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, estos formatos se han trasladado al mundo digital, como por el ejemplo el reality show ‘La Mansión de Luinny’ el cual fue trasmitido en plataformas como YouTube, desde su lanzamiento a finales de octubre de 2025.

De este hizo parte Yina Calderón, después de haber vuelto a los realities de la mano de ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada, en compañía de Karina García, quien terminó ganando el reality dominicano. De allí salió con un público internacional, hasta el punto de desear quedarse en el país y no regresar a Colombia, lo que más de uno deseó.

Le puede interesar: Importante figura del canal Caracol estuvo hospitalizada por molestia que inicio en la cabeza: ¿qué le paso?

Entre los más recientes pronunciamientos de Calderón en su Instagram, respondió a un clip de Westcol en donde se refería a lo ocurrido con ella de Stream Fighters, durante un entrevista con Cami Pulgarín: “La verdad no me importa, a mi no importó, yo dije la verdad, la que quedó como una mier$# fue ella. La demanda era por 50 millones, yo me hice 2 millones de dólares ese día, yo que voy a demandar por 50 palos”, expresó Westcol.

A lo que Calderón respondió en sus historias: “Di mi nombre si quieres fama, la rabia por mi no te deja reconocerlo, pero Stream Fighters lo hicimos los dos, ojála algún día reconozcas la menta que tengo y por favor suelta mi nombre en el 2026″. A esto se le sumó Luinny, quién le dijo a Westcol que no era capaz de realizar un reality de más de una semana, siendo el stremear más grande de Latinoamérica.

¿Westcol le quedo debiendo a Yina Calderón?

Yina rompió el silencio por medio de su programa digital ‘Escándalo TV’,hacia el mes de octubre, formato en el que aprovechó para dejar en claro que ella no tenía planeado nada de lo que sucedió en el ring, por el contrario, se encontraba dispuesta para el combate, pero las ganas que tenía valdiri de “darle en la cara”, la motivaron a bajarse a los 20 segundos de iniciado el primer round.

Puede leer: Isabel Cristina Estrada reveló cómo le fue en su parto, al convertirse en madre a sus 45 años

Precisamente este formato también dio pie para que Yina hablara de WestCol y de la manera en la que reprochablemente la llamó “asquerosa”; algo que, para ella, “le resbala”. Lo que si no quiere que se le resbale son los millones que le adeuda el streamer una vez se finalizó el show, ya que, según lo expresado por Calderón, ‘West’ le debe aún $35 millones de pesos, de los $70 que habían pactado en el contrato inicial.