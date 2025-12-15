Marylin Patiño se suma a la lista de famosos que ingresarán a ‘La Casa de los Famosos 3′

Marilyn Patiño Zapata es una actriz, cantante y modelo nacida en Cali, Valle del Cauca, quien inició su carrera actoral en 2003 y es reconocida por su participación en varias series de televisión, como Sin tetas no hay paraíso, Oye bonita, y más recientemente, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, donde interpretó a Lucía Barrios.

Hace un tiempo, la actriz decidió irse de Colombia y radicarse en Miami, esto debido al el fallecimiento de su expareja y padre de sus dos hijos mayores, Héctor Fabián Bonilla, en el año 2023. El hombre viajaba desde Cali a Calota a una finca ganadera de su propiedad, cuando fue interceptado por hombres armados que lo ataron de manos y asesinaron junto a otras tres personas.

Tras el tormentoso episodio, Patiño se encontraba empezando de cero en Colombia, lo cierto es que meses después de radicarse en este país, sorprendió a sus fans al revelar que estaba en embarazo. Ahora, la actriz vuelve a figurar en las pantallas de la televisión colombiana al ser una de las más recientes confirmadas de ‘La Casa de los Famosos 3′.

Antes del anuncio de Marylin Patiño, el reality y el canal confirmaron a la actriz Johann Fadul, conocida por los misma producción de Sin Senos Si Hay Paraíso, y que recientemente se vio envuelta en una polémica por su viaje a Israel.

“Sí, es una guerra que pasara allá, entre ellos se matarán, ganará el que tenga que ganar, pero es que esto no es gratis, lo que esta pasando y Dios permita que todo cese y de verdad venga la paz y puedan convivir como hermanos.Pero todo esto va a que me acaban de bajar de un campaña, por la polémica que todos ustedes han generado en mis redes sociales por un viaje", fueron sus declaraciones.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′?

Hasta ahora han sido seis los grupos de aspirantes a entrar a la tercera entrega del famoso reality, estos son elegidos por el público, quienes se han encargado de votar por sus favoritos. Las figuras confirmadas son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Manuela Gómez

Johana Fadul

Yuli Ruiz

Marylin Patiño

¿Quiénes conforman el grupo de 8 de aspirantes a La Casa de los Famosos 3?

Uno de los comentarios más recurrentes hasta el momento, es que la producción del reality y el canal, no han elegido personas que sí son famosas, si bien muchos son influencers, no son del todo reconocidos. El grupo 8 fue el último a elección del público el cual estuvo conformado por: