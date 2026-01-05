Sara Uribe entrará a La Casa de los Famosos Colombia de RCN y así reaccionaron sus seguidores

La antioqueña se convierte en la vigésima celebridad anunciada por El Jefe para esta nueva entrega del formato, en la que convivirá bajo vigilancia permanente junto a otras figuras del entretenimiento y las redes sociales. Para Uribe, el reto marca un nuevo capítulo en su carrera, esta vez lejos de libretos y con exposición total las 24 horas del día.

Sara Uribe no es ajena a este tipo de desafíos. En 2012 alcanzó reconocimiento nacional tras ganar Protagonistas de novela, experiencia que la posicionó como una figura mediática y le abrió paso como presentadora, modelo y empresaria. Ahora, más de una década después, regresa a un formato de convivencia extrema, donde la autenticidad y el manejo de las emociones juegan un papel clave.

Durante su primer intercambio con El Jefe, la presentadora dejó clara su postura frente a lo que está dispuesta y a no a aceptar dentro de la casa. Aseguró que entra con la convicción de mostrarse tal como es y sin preocuparse por la opinión externa, aunque advirtió que no tolerará situaciones que atenten contra su dignidad.

Además, Uribe anticipó que no evitará los conflictos cuando sea necesario, pero que su estrategia estará basada en el diálogo. Según explicó, está dispuesta a sentarse a hablar y expresar su punto de vista cuando no esté de acuerdo con alguien, en medio de una convivencia que promete ser intensa.

El anuncio concluyó con una respuesta que llamó la atención de los seguidores del programa, cuando Sara Uribe, entre risas, hizo alusión a una posible llegada a la final, dejando claro que entra al reality con mentalidad competitiva.

La casa de los famosos Colombia 3 se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su aplicación digital. La temporada estará conducida por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, con la participación de Karen Sevillano y Vicky Berrío en las galas posteriores, y contará con otras personalidades como Nicolás Arrieta, Alexa Torrex y Juanse Laverde.

Tras el anuncio, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mensajes de apoyo, predicciones de final y comentarios sobre el impacto de su ingreso marcaron la conversación digital, anticipando una temporada que promete ser una de las más comentadas del reality.