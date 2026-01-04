¿Infidelidad o diferencias? Este sería el motivo por el que Yepes y Caterin Escobar podrían terminar su relación

‘MasterChef Celebrity’ es el único programa de cocina presente en las noches colombianas, pues durante varios años se ha encargado de entretener al público reuniendo a diferentes figuras de la farándula, las cuales se encargan de mostrar su talento en la cocina para así avanzar dentro de la competencia y poder llevarse el premio de los 200 millones de pesos.

En medio de la más reciente temporada, además de demostrar sus conocimientos en la cocina, también nació el amor. Esta vez entre Mario Alberto Yepes, exarquero de la Selección Colombia, y la conocida actriz, Caterin Escobar. Aunque en principio ambos buscaron negar su relación con el fin de mantener la privacidad, lo cierto es que con el paso de las semanas la química entre ellos fue evidente, así como también sus apariciones en diferentes lugares con algunas muestras de cariño.

Aunque hasta el momento se desconoce el tiempo de noviazgo que llevan Yepes y Escobar, durante la más reciente transmisión de ‘La Red’ y teniendo como invitada a ‘Los ángeles de Caro’ se refirieron a esta unión: “Ella sale de una relación donde ella estaba muy triste. Ella se volvió empoderada, estaba muy rota, llega esta persona y le entrega muchas cosas bonitas y ella también. Lo único que hay que manejar es que él es cambiante, entonces esos cambios le puede afectar a ella porque es muy entregada a una relación.

No por el momento, pero pueden sonar campanas de boda, pero ellos tienen que estar muy compaginados en esa relación y él tiene que bajarle un poquito al genio, es malgeniado. No veo temas de infidelidad, están en un ciclo donde vamos a compartir lo bueno que tenemos ambos y van a ser una buena relación, si ellos terminaran es porque ya no se entienden a lo último", fueron las declaraciones expuestas por parte de la guía espiritual.

¿Quién es la exesposa de Mario Alberto Yepes, de ‘MasterChef Celebrity’?

Mario Alberto Yepes estuvo casado por más de 20 años con Carolina Villegas, una comunicadora social con quien consolidó una de las relaciones más estables del ambiente deportivo colombiano, construyendo así una familia junto a sus tres hijos. La pareja se separó en 2023, tras un proceso que se manejó con total discreción y sin polémicas mediáticas. No obstante, ambos han demostrado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, lo que quedó en evidencia con su reciente reunión.