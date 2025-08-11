Amor en el aire: Yepes de ‘MasterChef’ confirma su relación con Caterin Escobar tras compartir con sus hijos

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que lleva más de cinco años siendo parte de las noches del Canal RCN, contando así con un especial cariño por parte de los televidentes, pues el mayor atractivo termina siendo el grupo de celebridades que temporada tras temporada demuestran sus conocimientos en la cocina para así llevarse el premio de los 200 millones de pesos.

Durante la más reciente temporada han sido varios los participantes que han logrado destacarse por sus personalidades, pero también por su talento gastronómico. Pero, además de los diferentes retos, también hay espacio para el amor, pues desde antes de que el ‘reality’ saliera al aire, se conoció que Yepes y Caterin Escobar ya contaba con un acercamiento y una conexión bastante evidente.

Si bien, ninguno de los dos participantes de ‘MasterChef Celebrity’ ha desmentido o confirmado esta información, ya son varias las apariciones en las que se dejan ver juntos. La primera en medio de un evento, donde las muestras de cariño fueron evidentes, luego de intercambiando cariñosos mensajes, cocinando juntos una nueva receta fuera del Canal RCN y la más reciente tuvo que ver con la imagen compartida por uno de los hijos de Caterin Escobar en la que se evidenció que ambos menores estaban compartiendo con Yepes, aceptándolo así como la nueva pareja de su mamá.

Todo indicaría que se encontraban compartiendo un almuerzo, donde la serie de risas no se hicieron esperar. Cabe resaltar que termina siendo una nueva prueba de que Caterin y Yepes tienen un noviazgo desde hace varios meses que va mejor que nunca.

¿Quién es la hija de Caterin Escobar, de ‘MasterChef Celebrity’?

La hija mayor de Caterin Escobar de ‘MasterChef Celebrity’ se llama María José Ríos Escobar, quien nació en 2005. Caterin fue madre a temprana edad, sobre los 22 años de edad, y la crió como madre soltera antes de conocer a su exesposo.

María José, quien está en sus 20 años de edad, ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales como creadora de contenido, contando actualmente en su cuenta de Instagram con más de 300 mil seguidores, compartiendo varios detalles de su vida, así como también la pasión que disfruta junto a su mamá que es el deporte.