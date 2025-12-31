Carolina Cruz, de ‘Día a día’, confesó cómo logró sanar las heridas de su separación con Palomeque

Una de las figuras más representativas en la industria del entretenimiento es Carolina Cruz, quien se ha destacado desde hace más de una década como presentadora y empresaria, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes. Desde hace varios años forma parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, actividad que integra junto a otros proyectos y en medio de una de sus más recientes apariciones la tulueña habló de su relación con Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos, luego de un buen tiempo de su separación.

Una de las separaciones más sonadas tuvo como protagonista a Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, quienes luego de más de ocho años juntos, decidieron ponerle punto final a su unión, en medio de los fuertes rumores que rodeaban su relación.

Aunque en principio ninguno de los dos habló contundentemente sobre este tema, lo cierto es que luego de más de tres años de separación, la presentadora se refiriere a este tema sin problema alguno e incluso hace varios meses han demostrado la excelente relación con la que cuentan compartiendo en diferentes eventos de sus hijos juntos.

Ahora, en medio de una dinámica de preguntas, la presentadora de ‘Día a día’ respondió sobre cómo logró tener una buena relación con su expareja, Lincoln Palomeque, la pregunta realizada fue “¿Cómo hiciste para sanar y llegar a compartir con Lincoln? Yo detesto al padre de mis hijos". Ante el hecho y de manera contundente, Carolina Cruz reiteró: “Uf esa palabra detestar es muy fuerte, empieza por no decirla y trabajar mucho en ese sentimiento. Por ti y por tus hijos, vas a verlo siempre y solo de ti depende como quieres vivirlo de aquí en adelante, busca ayuda para que puedas sanar y pasar la página”.

Carolina Cruz tomada de las redes sociales de Carolina Cruz

¿Carolina Cruz se casará con Jamil Farah?

Durante uno de los capítulos de su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Carolina Cruz, confesó que no está apurada o es uno de sus mayores sueños casarse con Jamil Farah: “Me dicen ya te separaste, ya te divorciaste o ya dejaste de vivir con el papá de tus hijos, ¿te casarías en algún momento de tu vida? Y yo ya como que hoy en día digo, pues si se llegara a presentar la oportunidad en este momento de mi vida, quisiera hacerlo, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño, es algo que nunca me lo ha quitado desde hace mucho tiempo”.