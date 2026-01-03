Periodista de Noticias Caracol fue retenido en la frontera con Venezuela por hablar de la captura de Maduro

En la madrugada de este sábado 3 de enero, el mandatario ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, tras una operación realizada por las Fuerzas Militares de los Estados Unidos. Justamente en medio del cubrimiento realizado por Noticias Caracol, se dio a conocer que uno de sus periodistas fue retenido en la frontera por intentar acceder a este país.

Desde tempranas horas de la mañana, el periodista Carlos Barragán se dirigió a uno de los puntos fronterizos en la ciudad de Cúcuta, para dar a conocer a detalle todo lo que estaba pasando allí; pero justo en el momento en que iba a pasar a tierras vecinas fue retenido y la información que recolectó fue totalmente borrada.

“La Guardia Nacional Venezolana nos requirió para la revisión del automotor en el que nos movilizábamos, nos pidieron nuestros documentos de identidad y nos dijeron que era un proceso rutinario. Pero luego llegaron hombres de la Inteligencia Venezolana y nos interrogaron durante dos horas u media”, reveló Barragán.

“Nos borraron toda la información, llamadas, vídeos y chats que efectuamos el día de hoy; tanto el mío, como el de mi equipo periodístico e incluso el del conductor del taxi. Fuimos inadmitidos durante 24 horas y nos pidieron entrar por un mecanismo diplomático. (...) ”Si hay noticias en Colombia, para qué vienen a Venezuela", nos expresaron. La situación no está fácil", añadió.

El creador de contenido venezolano Dross Rotzank también se pronunció tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro, sumándose a las reacciones que se tomaron las redes sociales luego del operativo adelantado por Estados Unidos en territorio venezolano.A través de sus plataformas digitales, el youtuber expresó su alivio y emoción por lo ocurrido, en un mensaje que rápidamente fue replicado por miles de seguidores.

“Hoy es un día muy especial y estoy muy feliz, no solo para los que viven, sino en memoria de los que se fueron de este mundo esperando una noticia como esta”, escribió.

“Capturaron al narcoterrorista Nicolás Maduro, les mando un abrazo y un beso muy grande. El tipo cayó antes de que saliera GTA VI. Hoy se celebra; y a todas las personas que no son de Venezuela, toda la gente de bien, por favor celebren por mí, celebren muchísimo”, añadió.