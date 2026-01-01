“Viva Petro”: Petrista caleño interrumpió Noticias Caracol para halagar al presidente

Tras el aumento del salario mínimo en Colombia a $2’000.000 de pesos, son millones los ciudadanos que están dichosos gracias a la decisión que dio a conocer Gustavo Petro en alocución presidencial el pasado 29 de diciembre. Es tal la alegría que, en medio de una de las transmisiones en vivo de Noticias Caracol, un hombre gritó a todo pulmón, “Viva Petro”.

Con una metodología no antes vista en el país, que tomó como referencia un hogar promedio de 4,5 integrantes, de los cuales 1,5 generan ingresos, se estableció el porcentaje del 23,7% correspondiente al denominado “salario vital”. Con este cálculo, el ingreso consolidado se fijó en $2.000.000 de pesos, incluyendo el Auxilio de Transporte, ya que el valor neto sería de $1.746.000.

Ante estas buenas nuevas para muchos y el hecho que Petro abandonará próximamente la Casa de Nariño, varios de sus seguidores lo han llenado de cariño, dentro de ellos un caleño que, en plena emisión del informativo de Caracol del 31 de diciembre mostró su pasión petrista con un fuerte grito.

“El señor de blanco me representa”, “Cali es petrista”, “Denle una fría a este señor, se la ganó y con ganas”, “Lo quiero mucho, señor petrista”, “Cali le gana a la IA”, “Cuando sea grande quiero ser como el señor de blanco”, “Ese señor lo gritó con el alma”, “Voy a ir a ese barrio solo a conocer a ese señor”, y “El camarógrafo se ganó el cielo”, fueron algunas de las reacciones en el clip que rápidamente superó las 200.000 reproducciones.

Mario Hernández criticó fuertemente el aumento del Salario Mínimo en Colombia

Dentro de los empresarios que salieron a opinar sobre el nuevo mínimo que devengarán millones de ciudadanos, destacó el nombre de Mario Hernández, especialista en cueros y ahora candidato al senado que aseguró que lo realizado por Petro es: “El regalo de Navidad del presidente, todo más caro a partir del 1 de enero de 2026″.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario“, añadió.