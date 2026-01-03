Dross Rotzank le dedicó a su madre fallecida la captura de Maduro; “cayó antes que saliera el GTA VI”

El creador de contenido venezolano Dross Rotzank también se pronunció tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro, sumándose a las reacciones que se tomaron las redes sociales luego del operativo adelantado por Estados Unidos en territorio venezolano. A través de sus plataformas digitales, el youtuber expresó su alivio y emoción por lo ocurrido, en un mensaje que rápidamente fue replicado por miles de seguidores.

En su publicación, Dross aseguró que el hecho representaba un momento simbólico para muchos venezolanos dentro y fuera del país, y señaló que su reacción no solo respondía a la actualidad política, sino a una carga emocional acumulada durante años.

“Hoy es un día muy especial y estoy muy feliz, no solo para los que viven, sino en memoria de los que se fueron de este mundo esperando una noticia como esta”, escribió.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Tarotista dio la predicción exacta del día del bombardeo de Estados Unidos en el que se capturó a Maduro

“Capturaron al narcoterrorista Nicolás Maduro, les mando un abrazo y un beso muy grande. El tipo cayó antes de que saliera GTA VI. Hoy se celebra; y a todas las personas que no son de Venezuela, toda la gente de bien, por favor celebren por mí, celebren muchísimo”, añadió.

El mensaje tomó un tono aún más personal cuando el creador de contenido dedicó unas palabras a su madre fallecida, a quien recordó como una de las tantas personas que no alcanzaron a ver este nuevo suceso sobre el gobierno y orden en el vecino país.

Esta es la millonaria recompensa que estaba dando EE.UU por Maduro

Luego del operativo, comenzaron a circular varias teorías, entre ellas la posibilidad de una ‘traición’ desde el interior del propio régimen. Esta versión fue respaldada en W Radio durante una entrevista al excanciller colombiano Julio Londoño, quien afirmó que “sin duda existió colaboración de altos mandos del poder en Venezuela para lograr la captura de Maduro”. A esto se suma que un funcionario de la CIA habría confirmado dicha información al diario The New York Times.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos emitió un cartel de búsqueda contra Maduro por cargos de “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo al tráfico de drogas”, ofreciendo una recompensa de $50 millones de dólares por datos que condujeran a su captura.