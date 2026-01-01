“Es una mi$rd&”: Yeison Jiménez habló de la incómoda situación que vivió en Fin de Año

Yeison Jiménez es un cantante y compositor colombiano nacido en Manzanares, Caldas. Es una de las figuras más destacadas de la música popular en Colombia, pues desde muy joven demostró su pasión por la música, aunque sus inicios fueron humildes, trabajando incluso en la central mayorista de abastos. Con gran esfuerzo y dedicación, logró grabar sus primeras canciones y poco a poco fue consolidando su carrera, contando con éxitos como ‘Aventurero’, ‘Bendecida’ y ‘Mi venganza’.

Le puede gustar: Este sería el próximo presidente de Colombia, según famoso astrólogo

Sin duda, con el paso de los años Jiménez ha logrado alcanzar una amplia visibilidad que ahora le permite elegir hasta qué punto trabajar y tomarse un respiro si así lo desea junto a su familia. Pues, según lo mencionado en medio de una de sus más recientes apariciones, había optado en años anteriores por recibir el Año Nuevo sin estar en tarima y por ende, disfrutando de estas fechas.

Para recibir el 2026, el intérprete de ‘Aventurero’ fue contratado para cantar durante un concierto de fin de año en Cartagena de Indias, ciudad en la que se encontraba junto a su familia, sin embargo, las demoras estuvieron presentes tanto así que terminó subiéndose a la tarima mucho tiempo después de lo programado, situación que generó molestia en Jiménez, pues deseaba disfrutar de esta fecha con sus seres queridos:

“Al que no le gusta el caldo le dan dos tazas. Yo nunca vendo un 31 de diciembre, en la vida he vendido un 31 porque la quería pasar chimba, son las 3:26 am estoy esperando desde la 1:00 am esperando para subirme a la tarima. Mil disculpas a la gente que viajó de todo el país para vernos, demasiados retrasos y yo soy un señor.

Me toca subirme y cumplirles con amor y con respeto, pero por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer. Es una m$erd% sentarme a ver como todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio para cumplir a gente que no le cumple a uno qué vuelta. Pero, nada, estoy como lápices viejos, no copio (...) Cartagena, los quiero, la buena“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el artista lleva más de siete años de relación, demostrando así el amor y apoyo que se han dado desde el inicio de su relación. La pareja se conoció durante un evento del artista en Manizales y durante el comienzo de su carrera, luego volvieron a salir, pero en medio de darse a conocer en otras ciudades de Colombia, el cantante se radicó en Bogotá, sosteniendo así una relación a distancia y luego de un tiempo comenzaron a vivir juntos.