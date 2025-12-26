“Seguiremos recorriendo el país para ganarle con Paloma Valencia a este desastre al que conducen a Colombia”: Álvaro Uribe

Con la elección de Paloma Valencia como la candidata presidencial del Centro Democrático empezó oficialmente la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez con su partido y su candidata. Esto se ha visto evidenciado en los pronunciamientos del exmandatario, quien ahora le envió tremenda advertencia al petrismo de cara a las elecciones del 2026.

A través de su cuenta de X el expresidente Uribe dijo: "A Ganar con Paloma. Nuestras tesis siempre derrotaron al neocomunismo de Petro y Cepeda. No dejamos al país perfecto, pero mejoró. Mejoró en seguridad para todos. Mejoró en recuperación de la confianza y el desempeño económico“.

Sumado a esto, el exmandatario siguió enalteciendo su gobierno y lo que hizo durante los dos periodos que estuvo en el poder: “Redujo la pobreza sustancialmente. Redujimos el Estado para poder ampliar las coberturas sociales. Pero lo único que tienen es la infamia. Seguiremos recorriendo el país para ganarle con Paloma Valencia a este desastre al cual conducen a Colombia”.

Paloma Valencia confirma que se suma a la ‘Gran Consulta por Colombia’

La precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia confirmó en la tarde de este 22 de diciembre que participará en la ‘Gran Consulta por Colombia’ junto a los precandidatos Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

El precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, le dio la bienvenida a Paloma Valencia a través de su cuenta oficial en la red social X. “Bienvenida, Paloma Valencia, a La Gran Consulta. Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y pongan al país primero”, puntualizó Galán.

Esta noticia se conoce poco después de que los miembros de esa alianza advirtieran que Paloma Valencia les dijo que quería sumarse a su consulta. “Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de La Gran Consulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026.Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, indicaron los precandidatos en sus redes sociales