“Me ha funcionado”: Yeison Jiménez reveló cuál es el secreto detrás de su éxito

Hace 33 años el municipio de Manzanares, Caldas, vio nacer al que hoy por hoy es uno de los máximos referentes del género popular, Yeison Jiménez, cantante que para muchos colombianos es un ejemplo de superación personal, ya que pasó de alistar aguacates en Corabastos a hacer tres ‘sold out’ seguidos en el Movistar Arena de Bogotá. Ante el interés de muchos de conocer sobre su carrera, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ decidió revelar cuál es el secreto detrás de su éxito.

PUBLICIDAD

Jiménez ha sabido enfrentar de gran manera los vaivenes de la vida, ya que antes de estar dentro de la Plaza de Mercado más grande de la capital colombiana, gozaba de una vida plena, en la que el dinero no hacía falta, ya que su padre era un reconocido comerciante caldense; mismo que al separarse de su madre los dejó prácticamente sin nada.

A pesar de las circunstancias que lo acomplejaban, como vivir en un barrio marginal de la urbe como Patio bonito, y la delincuencia de la que era testigo, Jiménez no paró ni un instante para lograr todo lo que se proponía y a la fecha no solo la música es su única fuente de ingresos, también tiene variedad de negocios, algunos de ellos relacionados con la ganadería, y otros con la agricultura como su apícola.

¿Cuál es el secreto del éxito detrás de Yeison Jiménez?

Pero la llegada masiva del dinero no generó que Yeison bajara la guardia y siguió haciendo al pie de la letra las acciones que lo llevaron a la cima, las cuales reveló en una reciente historia publicada en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 4,7 millones de seguidores:

“En esto se basa el éxito. Yo llevo muchos años haciendo todos los días algo por mi carrera; el único día que no haga algo por mi carrera es porque amanezco ‘enguayabado′ y ese día me relajo un ‘toque’ si puedo, o viajo y descanso. Son más de 12 años haciendo esto, todos los días, y me ha funcionado. Los invito a que todos los días hagan algo por sus vidas, por sus futuros, los amo”, expresó Jiménez.