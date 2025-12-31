Karoll Márquez le dio un ‘gancho con la derecha’ a Petro; lo tildó de “guevonazo” por subir el mínimo

El presidente Gustavo Petro está por dejar su puesto en la Casa de Nariño, dejando como ‘regalo de Navidad’ el aumento del salario mínimo para millones de trabajadores en Colombia, dejándolo en $2′000.000 de pesos, un incremento del 23,7%, algo que lo ha llevado a recibir miles de críticas, una de ellas la del actor Karoll Márquez, quien no lo bajó de “aguevonado”.

En los últimos años, figuras del entretenimiento como Márquez, Marbelle, Piter Albeiro y otros; han aprovechado lo masivo de sus redes sociales no solo para hacerle una férrea crítica a Petro, también para mostrar su apoyo a quien consideran debe ser el próximo mandatario de los colombianos, Abelardo de la Espriella, a quien acompañaron en el masivo evento para anunciar su candidatura realizado en el mes de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Marbelle no bajó de ‘care concreto’ al ministro de Defensa, tras ‘lavarse las manos’ con pregunta sobre atentados

Marbelle y Abelardo de la Espriella Imagen tomada de las redes sociales de Marbelle y Abelardo de la Espriella Helber Vargas - Publimetro

Ante el incremento del salario mínimo y la evidente salida que se aproxima de Petro, Márquez decidió hacerle una de las últimas críticas del año, expresandole unas duras palabras, acompañadas de un segmento de la película ‘La estrategia del caracol’:

“El quevonazo como ya se va, deja el mierdero armado. Un país descascarado. Como la icónica frase: ”ahí les dejo su hpta casa pintada", manifestó el actor.

“Fijo este va a apoyar a De la Espriella”, “Que bueno que un artista de verdad se atreva a alzar la voz”, “Defienden la desigualdad y desprecian a los pobres “indiamenta”, vagos, mantenidos, vagos, mantenidos”, Vaya a hacer novelas", “Como analista político es mejor que siga en su carrera de cantante”, “Ni artista, ni cantante”, “Como economista eres un buen cantante”, “Es curioso que utilices la frase de una película que evidentemente no conoces”, y “Dedíquese a la música y lea”, fueron algunas de las reacciones a las palabras de Márquez.

Mario Hernández criticó fuertemente el aumento del Salario Mínimo en Colombia

Dentro de los empresarios que salieron a opinar sobre el nuevo mínimo que devengarán millones de ciudadanos, destacó el nombre de Mario Hernández, especialista en cueros y ahora candidato al senado que aseguró que lo realizado por Petro es: “El regalo de Navidad del presidente, todo más caro a partir del 1 de enero de 2026″.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario“, añadió.