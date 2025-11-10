Marbelle se burló de los petristas y ‘sacó pecho’ por evento de Abelardo de la Espriella

Sin duda, Marbelle ha logrado construir una amplia carrera en la industria del entretenimiento, consolidándose como una de las voces más representativas de la música tecnocarrilera y pop, siendo tales conocimientos los que le han permitido llegar a diferentes programas de entretenimiento. Pero, la política no ha sido ajena a la cantante, pues en varias ocasiones ha demostrado su descontento con Gustavo Petro y ahora su apoyo al precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

Desde antes de que Petro se posicionara como presidente de la república, la colombiana ya había hecho evidente su molestia no solo con sus proyectos, sino también por la imagen que ha presentado con el paso de los años en el país y cada vez que tiene la oportunidad de irse en su contra no mide sus declaraciones generando así polémica con cada una de ellas.

Hace pocos días, Marbelle se dejó ver en el Movistar Arena, donde cientos de personas estuvieron para apoyar y escuchar a Abelardo de la Espriella, quien se perfila como uno de los precandidatos más fuertes. Cabe resaltar que en medio de este evento también estuvieron presentes otras figuras como Piter Albeiro, Karoll Márquez, César Corredor, entre otros.

“… Aquí sintiendo toda la rabia petriste porque le llenamos el Movistar a Abelardo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle a través de su red social, ‘X’. Cabe resaltar que las palabras de la artista tienen que ver con la serie de críticas recibidas por parte de varios usuarios tras realizar un en vivo en el recinto, así como también destacar su presencia días más tarde.

¿Marbelle vivió con su hija en la calle?

Aunque Marbelle trata de no referirse a varios detalles de su vida, lo cierto es que quien terminó refiriéndose a este tema, fue, precisamente, su hija, Rafaella, quien estuvo haciendo parte del pódcast ‘El placer de tenerte’, donde confesó que tuvieron que dormir en la calle, agradeciendo a su mamá por la resiliencia que tuvo en los momentos más difíciles que tuvieron que atravesar:

“Fue una madre soltera que nos crio a dos niñas solas y tuvimos que vivir y en la calle, mientras que muchas personas piensan que mi papá, por el contrario, nos dejó una millonada, fue una mujer que tuvo que salir sin saber qué hacer con sus hijas y dormir en la calle. Hoy en día estamos acá, la admiro y la respeto, pero no por lo que es como artista, eso es la última casilla en la que yo pienso, cuando pienso en mi mamá solo puede ver una mujer que ama intensamente a pesar de todo el daño que le han hecho en la vida”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la hija de Marbelle.