Marbelle no bajó de ‘care concreto’ al ministro de Defensa, tras ‘lavarse las manos’ con pregunta sobre atentados

Maureen Belky Ramírez, más conocida como Marbelle es una de las cantantes más reconocidas en el país, no solamente por ser considerada la ‘Reina de la tecnocarrilera’, a esto se le suma sus contundentes críticas a las decisiones políticas de Gustavo Petro. Muestra de esto fue el apodo que le colocó a uno de sus ministros por supuestamente no prestarle importancia a las recientes muertes que se han presentado en Colombia por los atentados.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, fue invitado recientemente al noticiero de RCN, formato informativo en el que, entre otras cosas, lo cuestionaron por los recientes atentados que se han presentado en la ciudad de Cali, uno de ellos el que sucedió el pasado viernes 26 de diciembre, cuando la explosión de una granada dejó a cinco personas heridas.

Con una voz tímida, la periodista cuestionó a Sánchez por estas situaciones, quien aprovechó el momento para llenar de elogios al trabajo hecho por sus dirigidos en los últimos meses, exprsando:

“Es seguir avanzando en la estrategia de fortalecimiento anti drones que tenemos; algo que no comenzó ahorita, o ayer, o hace ocho días. Hemos inhibido el 96% de los ataques con drones, eso significa que tenemos una gran capacidad y la tecnología que tenemos para detectar”.

La respuesta del ministro causó una gran indignación en Marbelle, quien lo manifestó por medio de su cuenta de ‘X’, plataforma en la que acumula casi 400.000 seguidores en la que le puso un duro apodo a Sánchez; palabras que generaron una ola de comentarios.

“La periodista pregunta con miedo y el cara de concreto responde con todo el cinismo y habla de las muertes como si se tratara de los buñuelos que se ha comido en Navidad. Descarado”, afirmó la intérprete de ‘Collar de Perlas’.

“El ministro de icopor”, “Un generalito traidor de la patria que por monedas vende a la tropa y su juramento a la bandera”, “Ese ministro es un petrista más”, “Ese señor es una completa vergüenza”, “Ministro de Temu”, “Ese arrodillado es una vergüenza para Colombia”, y “La periodista nunca lo sacó de su zona de confort”, fueron algunas de las reacciones en la web.