“Orgulloso me siento”: Petro responde a comparación de su atuendo navideño con el de Donald Trump

"Orgulloso me siento": Petro ante comparación de su atuendo navideño con el de Donald Trump

En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro defendió su ‘estrén’ del 24 de diciembre, una chaqueta confeccionada por habitantes de calle y que usó para su almuerzo con ellos en la Casa de Nariño. Un usuario de esa red social comparó el atuendo del mandatario con el del presidente Donald trump, quien sale en una foto con un clásico traje negro durante la celebración navideña en su finca Mar-A-Lago.

Lea también: Gobierno de Venezuela libera a 99 presos políticos de las elecciones de 2024 en plena navidad

“Los últimos serán los primeros”

El presidente Petro afirmó sentirse orgulloso de las diferencias entre su atuendo y el Trump. En el post donde mostró su ‘pinta’ y en las publicaciones posteriores de la Cuenta de la Presidencia, el mandatario presumió con orgullo las prendas y repitió la frase “los últimos serán los primeros”.

“Esta linda chaqueta me la regalaron los habitantes de calle, demostrando que todo puede superarse”, afirmó, mostrando los bordados de flores de la chaqueta que usó ese día para la cena a la que asistió con su madre y dos de sus hijas.

“Eso ha sido este gobierno, o intento que sea. Algunos no entienden el mensaje y se vuelven aristócratas y gobiernan como aristócratas. Por eso los ministros y ministras van a servirle a ustedes la cena", le dijo Petro a los más de mil invitados al evento, y agregó: “Ustedes en mi corazón son los primeros”.

Le puede interesar: Colombiano acusado por terrorismo y espionaje será extraditado a Lituania: habría colaborado con una empresa que enviaba drones de guerra a Ucrania

La celebración de Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos recibió la navidad con una cena tradicional en su residencia privada ubicada en Florida. Allí también atendió llamadas de varios niños que se comunicaban desde el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

“Queremos asegurarnos de que Santa se esté portando bien. Santa es una persona muy buena”, dijo Trump mientras hablaba con niños de 4 y 10 años de Oklahoma. “Queremos asegurarnos de que no haya infiltrados, que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa malo“.

Además, en su red social Truth Social, el jefe de estado de EE. UU. publicó: ”Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente".