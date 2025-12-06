Abelardo de la Espriella se desmarcó de propuesta que le hizo el expresidente Uribe: tuvieron desacuerdo

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dio a conocer esta semana que consiguió más de cinco millones de firmas a nivel nacional para inscribir su candidatura presidencial. Además, tomó una decisión que ha sido interpretada como un desaire al expresidente Álvaro Uribe: aseguró que no está dispuesto a participar en una consulta de la derecha en marzo del próximo año.

El anuncio generó sorpresa, pues varios candidatos de la derecha venían señalando que medirse en una consulta para garantizar la unidad de esa orilla ideológica de cara a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo en mayo del próximo año.

Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe ya había señalado que la idea era unirse “desde el doctor Fajardo hasta el doctor Abelardo”, refiriéndose al exgobernador de Antioquia y al abogado Abelardo de la Espriella.

Pues bien, De la Espriella parece estar convencido de que ha reunido suficiente capital político como para llegar a la primera vuelta e incluso ganar en esas mismas elecciones.

“Colombia lo dice con fuerza: 5 millones de firmas que representan un mandato popular, histórico y contundente. Ahora la misión es clara: vamos a ganar la ¡Presidencia de la República en primera vuelta! Si cada Defensor trae a cinco más, seremos millones de patriotas listos para cambiar la historia en las urnas. Aquí no manda una élite, aquí manda el pueblo, que no tiene colores políticos y que solo sabe de amor por Colombia, de extrema coherencia y del rechazo absoluto a quienes la han querido destruir", indicó Abelardo de la Espriella en un trino publicado en la mañana de este viernes 5 de diciembre.

¿Uribe se molestón con De la Espriella?

Después de las declaraciones públicas del abogado han aparecido múltiples rumores que señalan que el expresidente Uribe se habría molestado con la decisión de no participar en una consulta.

“Atención. Se resquebrajó la relación del expresidente @AlvaroUribeVel con el precandidato @DELAESPRIELLAE Uribe les ha expresado a varios de sus cercanos su molestia por la decisión de De La Espriella de no ir a la consulta de marzo y sus declaraciones de esta mañana”, señaló en su cuenta de X el periodista Melquisedec Torres.

No obstante, el expresidente Uribe aún no ha confirmado estas versiones.