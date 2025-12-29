Presentadora de Noticias Caracol celebra el nacimiento de su segundo hijo; estuvo en el set horas antes

Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida.

Le puede gustar: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, confesó el regaño que recibió de famoso presentador

¿Quién es el esposo de Catalina Gómez, de Noticias Caracol?

El esposo de Catalina Gómez de Noticias Caracol sería Camilo Fidel López, quien es un abogado y aficionado a los cortometrajes, según se lee en su cuenta de Instagram. Además de ser el director de Vértigo graffiti y Vertigo contemporary.

El hombre buscaría dejar varios detalles de su vida de manera privada, sin embargo, es una de las principales caras de sus dos negocios que también se llevaron a cabo en compañía de la periodista de Noticias Caracol.

¿Cuántos hijos tiene Catalina Gómez, de Noticias Caracol?

La pareja tendría una hija de aproximadamente 4 años de edad, pues son pocas las ocasiones en las que se dejan ver juntos y la más reciente se dio en medio de la pasada celebración de cumpleaños a principios del mes de septiembre de la periodista, donde este festejo habría tenido lugar en su apartamento al norte de Bogotá.

Además que hace varios meses anunció que estaba esperando su segundo hijo, noticia que emocionó a su familia y por supuesto, a sus colegas de Noticias Caracol. Durante una de las más recientes transmisiones de ‘La Red’, los presentadores confirmaron el nacimiento del segundo hijo de Catalina Gómez, Ignacio, quien llegó al mundo el pasado jueves 18 de diciembre.

Los presentadores aseguraron que la periodista trabajó en Noticias Caracol ese mismo día y ya en horas de la noche, al parecer, empezó a sentir fuertes dolores y en cuestión de horas se dio el nacimiento de su segundo hijo.