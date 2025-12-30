Esto le costará tener una empleada doméstica en 2026 con el nuevo Salario Mínimo en Colombia

El reciente anuncio del Gobierno Nacional ha dejado una cifra histórica para el mercado laboral: el salario mínimo en Colombia para 2026 se fijó en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23% respecto al año anterior. Sumado al auxilio de transporte de $249.095, el ingreso básico total para un trabajador llega a los $2.000.000.

Este ajuste no solo impacta a las empresas, sino que transforma directamente el presupuesto de miles de hogares que cuentan con el apoyo de empleadas domésticas, ya sean internas, externas o por días. Pero ¿Cuál es el costo real de contratación al sumar prestaciones y seguridad social?

Desglose mensual: El costo de la legalidad

Contratar a una empleada doméstica de tiempo completo implica obligaciones que van más allá del sueldo básico. Para 2026, un empleador deberá presupuestar no solo los $2.000.000 de ingreso directo, sino también los aportes legales que garantizan la protección de la trabajadora.

A continuación, presentamos un estimado del costo mensual bajo el nuevo esquema:

Salario Base: $1.750.905

$1.750.905 Auxilio de Transporte: $249.095

$249.095 Salud (8.5% a cargo del empleador): $148.827

$148.827 Pensión (12% a cargo del empleador): $210.109

$210.109 Riesgos Laborales (ARL Clase I): $9.140 (aprox.)

$9.140 (aprox.) Caja de Compensación (4%): $70.036

Prestaciones Sociales: El ahorro obligatorio

Es vital recordar que el empleador debe realizar una provisión mensual para las prestaciones sociales, que se pagan en fechas específicas del año o al finalizar el contrato:

Prima de servicios: Se paga en junio y diciembre. Equivale a medio salario por semestre. Cesantías: Un mes de salario por año laborado, que se consigna al fondo de cesantías en febrero. Intereses sobre cesantías: 12% anual sobre el valor de las cesantías. Vacaciones: 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo.

Sumando estos conceptos, el costo real para un hogar por una empleada de tiempo completo en 2026 superará los $2.650.000 mensuales.

¿Qué pasa con el trabajo por días?

Si usted cuenta con una empleada que asiste una o dos veces por semana, el cálculo cambia, pero la obligación de afiliación persiste. En 2026, el valor del día legal (incluyendo transporte y proporcional de prestaciones) se estima por encima de los $95.000. El Decreto 2616 de 2013 permite la cotización a seguridad social por semanas para trabajadores de tiempo parcial, facilitando la formalización en los hogares colombianos.

Es importante recordar que el incumplimiento de estas obligaciones no solo genera multas por parte de la UGPP, sino que expone al empleador a demandas laborales donde las sanciones pueden triplicar el costo original de la contratación.

Recomendaciones finales para empleadores

Bajo el liderazgo de las nuevas normativas, la formalización del empleo doméstico es una prioridad nacional. Se recomienda utilizar herramientas digitales y aplicaciones de gestión de nómina para automatizar los pagos y evitar errores en el cálculo de los aportes, que para este 2026 exigen una planeación financiera más rigurosa debido al alto porcentaje de incremento salarial.