Sebastián Caicedo mostró a la persona que más extraña tras “dos años” de separación

Con una trayectoria de más de 15 años, Sebastián Caicedo ha dado a conocer su talento como actor, alcanzando una amplia acogida tanto nacional como internacionalmente. En medio de este rol, el caleño encontró el amor en la también actriz Carmen Villalobos, con quien sostuvo una unión por más de 11 años, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la farándula nacional. Sin embargo, para el año 2022 confirmaron su separación y actualmente ambos volvieron a encontrar el amor.

Para diciembre del 2024, Caicedo volvió a llegar al atar casándose con Juliana Diez, una reconocida empresaria, quien se robó su corazón y ahora planean convertirse en padres dentro de un tiempo, pues dejó claro que este es un deseo que tiene desde hace varios años.

Aunque el actor no suele ser tan activo en sus redes sociales si se ha encargado de compartir uno que otro detalle de su vida privada, en medio de una de sus más recientes apariciones, Caicedo mostró cuánto extraña a su padre, Mauro Caicedo, quien falleció el 2 de noviembre del 2023, es decir, que justo este mes cumple 2 años desde su deceso.

A pesar del tiempo que ha pasado, el dolor para Sebastián sigue más que intacto, así como el amor que siempre le tendrá a su padre por cada uno de los momentos compartidos: “Dos años, te extraño, padre”, añadiendo una imagen juntos y la canción ‘Yo te extrañaré’.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del papá de Sebastián Caicedo?

El padre del actor Sebastián Caicedo falleció en noviembre de 2023. Aunque la familia no ha revelado la causa exacta y detallada del deceso, se sabe que el padre del actor padecía desde hacía varios años una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El propio Sebastián Caicedo había mencionado públicamente la delicada salud de su padre, indicando que era un paciente crítico con esta afección respiratoria, lo que generaba especial cuidado en el contexto de enfermedades como el coronavirus. Su fallecimiento fue un duro golpe para el actor, quien lo despidió con emotivos mensajes en sus redes sociales.