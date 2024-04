Sebastián Caicedo mostró lo orgulloso que está por el reconocimiento que recibió su novia en el Concejo de Medellín

Sebastián Caicedo es un reconocido actor colombiano, quien cuenta con más de 20 años experiencia frente a la pantalla chica. Los inicios del caleño se dieron en producciones como en ‘Sin senos si hay paraíso’ y ‘Los reyes’. Años más tarde y gracias a su talento llegó a internacionalizar su carrera en países como México y a lo largo de este amplio camino estuvo acompañado de quien fue gran amor la también actriz Carmen Villalobos. Aunque su relación estaba mejor que nunca e incluso llegaron al altar, luego de 13 años juntos en 2022 le pusieron punto final a su historia y tiempo más tarde cada uno presentó oficialmente a sus nuevas parejas. Actualmente, Caicedo lleva poco más de un año con la paisa y se ha mostrado más enamorado que nunca, pues comparten su amor por Dios, pero ahora Sebastián mostró lo orgulloso que está de su novia por el reconocimiento que recibió en el Concejo de Medellín.

¿Qué reconocimiento recibió la novia de Sebastián Caicedo?

Juliana Diez, la actual pareja de Sebastián Caicedo, aunque se encuentra alejada de la industria del entretenimiento esto no ha sido impedimento para que esté haya logrado destacarse en otros campos, ya que desde hace algún tiempo la paisa logró abrirse camino como empresaria abriéndole la puerta a su marca ‘Navissi’, enfocada en la venta de ropa para mujer y también ‘Mujeres con propósito’ una comunidad que realiza charlas.

“Hoy estamos las dos juntitas porque les queremos hacer una super invitación. En el Concejo de Medellín nos van a otorgar un reconocimiento que hemos venido haciendo a nivel empresarial y a nivel de comunidad con ‘Mujeres con propósito. Por eso los queremos invitar a que celebremos juntos este reconocimiento”, fueron las declaraciones de Juliana Diez y su hermana, quien también hace parte de estos proyectos.

Por supuesto, la emoción por parte de ambas personalidades fue más que evidente siendo este el primer reconocimiento que reciben por su labor. En medio de su publicación, su pareja, Sebastián Caicedo no dudó en referirse al tema agregando algunas reacciones entre ellas de aplausos y varios corazones, dejando ver lo orgulloso que siente de la paisa.

Si bien, Sebastián y Juliana no residen juntos, pues dejan claro que tienen una relación con propósito e incluso que tratan de no estar solos para no caer en tentaciones, pues quieren hacer las cosas correctamente para ellos, teniendo en cuenta sus pasadas relaciones y los errores que cometieron.