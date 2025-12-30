Ella es la exesposa de Manuel Teodoro, se separaron tras 28 años juntos

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más conocidos en Colombia, ya que durante más de dos décadas se ha encargado de llevarles a los televidentes varias producciones de entretenimiento, pero también de información e investigación como es el caso de ‘Séptimo día’, reconocido programa que se encarga de visibilizar varios casos que suceden en Colombia, contando así con la presencia de famosas figuras en su presentación como lo son Manuel Teodoro, quien confesó cómo es su relación con María Lucía Fernández en ‘Séptimo día’.

Si bien, Teodoro ha buscado dejar su privada fuera de los medios de comunicación, sin embargo, en los últimos días estuvo haciendo parte del programa ‘La Red’, revelando así detalles de su familia y confirmando su separación hace más de dos años por una decisión que se dio entre ambos:

"“No hay resentimiento por parte y parte, fue una decisión necesaria, de mutuo acuerdo, iniciada por mí (...) No era por peleas, no hubo cachos, yo no tenía otra, ella no tenía otro (...) Uno es una persona a los 20, otro a los 30 y otro a los 65. ¿Cómo no van a haber cambios de 30 años para acá? Y esta mujer también cambió (...)Le dije a ella de una forma muy diplomática que yo quería estar solo (...)

Ahora somos buenos amigos. Hasta cierto punto, nos va mejor (...) Nuestros propios hijos estaban de acuerdo en que mami y papi son diferentes. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo cual me reconfirma que en la vida no hay nada permanente. Yo no considero que uno deba someterse por obligación a las reglas de una sociedad y una religión, a someter la felicidad de uno”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Manuel Teodoro, de ‘Séptimo día’.

¿Quién es la exesposa de Manuel Teodoro, de ‘Séptimo día’?

La exesposa de Manuel Teodoro de ‘Séptimo día’ es Ani Zamorano, con quien tuvo una relación de más de 20 años y que fue su fiel compañera a lo largo de su camino como presentador y reportero. Además, es la madre de sus dos hijos, Camila y Sebastián, quienes ya habrían tomando un camino fuera de Colombia y de manera independiente, pero eso sí, contando con su apoyo de principio a fin.

La pareja de Manuel Teodoro, Ana Isabel es administradora de empresas y nacida en Cali, Ani se robó el corazón de Teodoro desde el momento en el que se conocieron y luego de un año de noviazgo decidieron llegar al altar y la fecha más allá de estar casados son un equipo a la hora de tomar decisiones tanto a nivel personal como profesional.