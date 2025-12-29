“Ya parece Caracol”: RCN confirmó a polémica participante de ‘El Desafío’ para ‘La Casa de los Famosos 3′

RCN está a días de darle inicio a la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que ya tiene dos ganadores de antecedentes, Karen Sevillano y Andrés Altafulla; formato que recientemente confirmó a una de sus nuevas integrantes, proveniente de ‘El Desafío’ de Caracol Televisión.

Al parecer, esta edición tuvo de por medio varios puntos para la elección de los participantes, dentro de ellas la influencia que han tenido estas celebridades en concursos de la competencia: Caracol. Muestra de ello fue la selección directa de Juanse Laverde, joven que pasó por ‘La Voz Kids’; y la de Alexa Torres, creadora de contenido que catapultó su carrera al imitar a Fariana en ‘Yo Me Llamo’.

'La Casa de los Famosos 3'

A este dúo se le sumó una de las superhumanas más polémicas que ha tenido ‘El Desafío’ en sus XXI temporadas, Valerie de la Cruz, barranquillera que fue expulsada de la edición ‘XX’ por haber roto las reglas; más específicamente el resguardarse en una de las casas de ‘La Ciudad de las Cajas’, cuando su equipo había sido ‘desterrado’ por su mal rendimiento.

“Si creen que van a venir a gritarme, están muy equivocados. Yo estoy felizmente casada; costeña y de Barranquilla. La verdad admito que me gusta romper las reglas, vamos a ver si aquí me ponen un castigo”, fueron las palabras con las que Valerie, conocida como ‘Beba’ se presentó frente a la audiencia.

“Directa, estratega, insoportable y sobreactuada. Todo lo que debe tener una villana de un reality”, “Ella no buscó la oportunidad, la oportunidad la buscó a ella”, “¿La Casa del Desafío?“, ”Pareciera que en RCN trabajaran los mismos de Caracol", “¿Ya se recuperó de la tendinitis?“, ”La Casa de los Famosos se está volviendo ‘La Casa de los desconocidos’“, y ”Beba nos da polémica, carácter, belleza mejor dicho lo que le faltaba a la casa, gracias jefe por escuchar nuestras peticiones", fueron algunas de las reacciones.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A ‘Beba’, Torres y Laverde se le han sumado varias figuras del mundo del entretenimiento tales como: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada y Renzo Meneses.

Adicionalmente, ‘Nuestra Tele’, confirmó el cuarteto de presentadores que se encargaran de llevar cada detalle a las pantallas de los colombianos, ya que optaron por mantener al ‘combo’ de la segunda entrega: Marcelo Cezán y Carla Giraldo en la emisión principal; y Karen Sevillano con Vicky Berrío para el ‘after show’.