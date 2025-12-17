RCN confirmó nuevo participante de LCFLF3: es de Bosa en Bogotá y salió de Caracol

RCN no dejó que Altafulla celebrara su título en ‘La Casa de los Famosos 2′ y le dio inicio a lo que será su tercera edición, en la que recientemente anunciaron uno de sus nuevos integrantes, un joven que ya había salido en TV pero en la competencia, Caracol.

Ya son diez celebridades que están más que confirmadas para lo que será la tercera temporada de este concurso de ‘Nuestra Tele’: Nicolás Arrieta, Eidevin López, Luisa Cortina, Alexa Torres, Luisa Cortina, Esteban Bernal, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Marilyn Patiño; a quienes recientemente se les sumó un joven oriundo de la localidad de Bosa.

Se trata de Juanse Laverde, quien para 2018 cautivó a los colombianos con su talento y se llevó el premio final de la tercera temporada de ‘La Voz Kids’, bajo la batuta de Yatra, mismo que para 2023 fue incluido por Forbes en la lista de ‘70 Líderes del Futuro en 2023′, en la categoría ‘Voces Digitales’, listado en el que también está incluid o Amara Leguízamon y ‘Yanfry’ .

“Yo me robé el corazón de Colombia con mi voz. Fui reconocido siendo menor de edad, pero ahora el juego cambia porque ya tengo 19 años. No me gusta seguir modas, yo las impongo. Vine a traer la mejor música a la casa más famosa de Colombia”, fueron las palabras con las que Juanse se presentó a la audiencia.

“Juanse, bienvenido a casa. Su voz ha conquistado corazones, su carisma, pantallas y ahora, con su personalidad en vivo, las 24/7, tendrá una nueva misión: ¡Enamorar a los colombianos!“, fueron las palabras con las que ‘El Jefe’ le dio la bienvenida.

“Mi niño precioso a darla toda, estoy orgulloso de ti”, "Tengo muchas ganas de apoyarte en esta próxima temporada", “Por lo menos que lo dejen cantar”, “Por fin RCN llevó a alguien con talento”, “Personas como él me hacen tener fe en la juventud” y “Mi ganador desde ya”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el anuncio oficial.

¿Quién es Juanse Laverde, nuevo participante de LCDLF 3?

Más allá de su victoria en el concurso de canto infantil de Caracol, Juanse también se ha destacado como figura digital, acumulando, 8.3 millones de seguidores en plataformas como TikTok, en la que muestras su música, realiza bailes y por supuesto, concreta costosas campañas publicitarias.

Su infancia se desarrolló en la localidad de Bosa, Bogotá; en donde curso sus estudios de básica primaria en el Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro. Dentro de su catálogo musical destacan varias canciones estilo góspel como, ‘Jesucristo Basta’, ‘Haz Llover’ y ‘Océanos’; inspiradas en su fe y las ideologías cristianas de su familia.