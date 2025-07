Karen Sevillano presumió que se sometió a nueva cirugía estética, ¿qué se hizo?

Karen Sevillano es una influyente creadora de contenido digital y presentadora colombiana, que alcanzó una notoriedad aún mayor tras ganar “La Casa de los Famosos Colombia”, quien se ha destacado por su humor cautivador, su narración auténtica y su capacidad para convertir anécdotas cotidianas en fenómenos virales.Durante su participación en el reality, a pesar de los roces con otros concursantes, logró conectar con el público y coronarse como la ganadora con un 51.27% de los votos.

PUBLICIDAD

La influencer ha tenido un notorio glow up, pues cada vez ha mejorado aún más su estilo personal. Además, tiene más de un retoquito estético, en algún momento, la misma Karen Sevillano le reveló a las cámaras de Vix que tiene un total de 3 cirugías: Nariz, abdomen y busto. Sin embargo, la creadora de contenido siempre se ha mostrado segura de sí misma y de los procedimientos que se ha hecho, y se asegura que así se siente más feliz.

Puede leer: “La rosca política es muy difícil”, Melissa Gate denunció que Altafulla tuvo respaldo de Alejandro Char en el reality

Ayer subió un “Get ready with me” para ir a la clínica en donde se hizo un nuevo procedimiento estético, se trataría de un nuevo retoquito en su figura, quizá una lipoescultura, aunque hasta el momento no ha revelado con exactitud qué se hizo.

Karen Sevillano habló de lo que piensa sobre la maternidad, ¿se convertirá en mamá?

Por medio de sus redes sociales, muchos de los seguidores de Sevillano le están pidiendo que le siga los mismos pasos a su amiga, La Segura, y se vuelvan papás con su novio Neyder García, a lo que ella contestó:

“A mí por ahí unas 50 personas en el día, en persona, me pregunta que para cuándo los hijos. A mí me dan ganas de responderle ”¿Usted me los va a mantener?“. Aquí nadie me los va a mantener, aquí hay gente que no mantiene ni a sus propios hijos y andan mandando a los demás a estar teniéndolos”, expresó Karen.

“Un hijo es una responsabilidad, no solamente para la mamá, también para la sociedad. (...) Hay mujeres y hombres que no más quieren tener hijos y no está estable mentalmente, no tienen estabilidad emocional y económica y no más porque tienen una edad se ponen a parir. (...) Uno tiene que tener los pies en la tierra y saber que va a traer otro humano aquí. (...) El día que yo me sienta preparada, que yo allá viajado y montar empresa, rumbeado y todo. (...) Yo quiero ser una mamita entregada y criar a mi hijo”, añadió.