‘Guajira’ de ‘El Desafío’ no lleva ni un mes en Estados Unidos y ya tiene ‘enemiga’ en reality

Desde que salió a la luz en 2004, bajo el nombre de ‘Expedición Robinson’, ‘El Desafío’ de Caracol TV se ha convertido en uno de los formatos más vistos en Colombia; mismo que ha servido de impulso para la carrera de varios de sus participantes, dentro de ellos Kelly Ríos, ‘Guajira’, mujer que hoy en día brilla en uno de los concursos más vistos por la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, programa en el que ya tiene une ‘enemiga’.

Después de salir subcampeona de ‘El Desafío’ en 2023 y ganar junto a Kevyn Rua en 2024, Ríos no le bajó el pie al acelerador y siguió metida en el mundo del entretenimiento tras aceptar la oferta de ser presentadora de ‘El Desafío Sin Filtros’, junto a Esteban Hernández en la plataforma Ditu.

Tras unos meses frente a este programa ‘Guaji’ decidió empacar maletas y aceptar la jugosa oferta que le llegó desde el país del norte, en donde la invitaron a ser parte del equipo rojo de ‘Exatlon’, en el que ya tiene una ‘enemiga’ consolidada, la puertoriqueña Wilmarie Negrón, con quien ha tenido roces por la manera cómo se refiere a los integrantes ‘team’ de ‘Guaji’; misma a la que ella le expresó que es toda una actriz por su comportamiento y que solo quiere show.

“Yo la quiero aplaudir a ella por actriz, porque lo de lágrimas de cocodrilo le queda súper bien. (...) Las cámaras son todas tuyas, te las regalo”, fueron las palabras de Ríos.

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío Sin Filtro?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.