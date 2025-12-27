Shaira estaría coqueteando con amigo de WestCol; el joven mostró las pruebas

“Cuando sea grande”, “Te quiero mami”, “Te extraño papá”, “La tóxica”, y “No me puedo quejar”, son algunas de las canciones por la que es reconocida la cantante Shaira, mujer que Colombia conoció cuando se ganó el ‘Factor Xs’ de RCN en 2011; artista a la que muchos están asociando sentimentalmente con uno de los amigos del streamer WestCol, que también se dedica a la música.

Aunque meses atrás se le asoció con el empresario paisa Diego Osorio, la nacida en el municipio de Barbosa ha sido tajante en afirmar que aún sigue soltera y enfocada en sus proyectos musicales; además de seguir brillando en el mundo de las redes sociales, algo que la ha llevado a acumular dos millones de seguidores en Instagram, y ser embajadora de marcas de renombre como iShop y Puma,

Precisamente el nombre de Shaira es tendencia en las redes sociales, luego de las constantes reacciones que tiene con las publicaciones del streamer y creador de contenido, Leandro Loaiza, más conocido como ‘La Sapa’; con quien la están vinculando sentimentalmente.

En varios de los videos de Leandro, se ve que la cantante le da ‘Corazón’, a todas las cosas que publica, y más con los jocosos comentarios que hacen sus seguidores, quienes lo están apoyando tras una ruptura amorosa que sufrió el joven vallecaucano, mismo que mantenía un idilio con la también influencer Amaranta Venegas.

Cabe recordar que Leandro también tiene su trayectoria en la industria musical, con canciones que, aunque subidas de tono, ha alcanzado millones de reproducciones, dentro de ellas: ‘Prepago’, ‘No Tussi No Party’, y ‘Mi Bitch Is’, junto a WestCol.

Shaira en contra de productores de la serie sobre Mauricio Leal

La muerte de Mauricio Leal y su progenitora Marleny Hernández, de 67 años, conmocionó al país el pasado 21 de noviembre de 2021, luego de que las investigaciones arrojasen que el principal sospechoso de los hechos era el hijo y hermano de los fallecidos,Jhonier Leal.

Para Shaira, Mauricio fue una figura clave en su vida y en su crecimiento artístico, pues la acompañó desde muy joven, guiándola en su imagen y cuidando cada detalle para que sus campañas y sesiones fotográficas resultaran impecables. El vínculo entre ambos fue tan fuerte que, cada aniversario de su muerte, aprovecha para arreglar su tumba.

Recientemente, la artista santandereana reveló en una entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo que se está produciendo una serie sobre la vida y trayectoria de quien era conocido como “el estilista de los famosos”, un proyecto con el que manifestó su desacuerdo. Según expresó, considera inapropiado que se haya realizado mientras el caso sigue sin resolverse y aseguró que el enfoque es más sensacionalista que un verdadero homenaje a su memoria.