“Dios me salvó”: Estrella del Factor Xs de RCN había intentado quitarse la vida

Para 2011, muchos colombianos celebraron la victoria de Shaira en el Factor Xs de RCN, mujer que en la actualidad es una referente del género popular. Pero esta temporada no solo sacó a la luz el talento de la santandereana, también el de otros participantes que brillaron frente a la pantalla, como el caso de Dylan Cifuentes, artista urbanos que decidió desahogar su corazón y hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida.

La eliminación del concurso de ‘Nuestra Tele’, se convirtió en el impulso necesario para que la carrera de fuentes estallara, recorrido en el que no solo ha hecho parte del mundo musical, también ha destacado como actor en producciones de renombre como ‘Siempre Bruja’ de Netflix. Pero, aunque el éxito le sonrió en su vida, Dylan dio a conocer en entrevista con ‘Dímelo King’, que para épocas de pandemia había pensado en dejar de existir.

“Yo en el 2020 cogí un golpe de ansiedad que me duró año y medio. Yo me levantaba por la mañana y ya estaba triste, empezaba el día triste. Yo estaba en Miami, en un piso 53, cumpliendo el sueño de cualquier persona, pero yo me levantaba y me quería morir. Yo llamaba a mi papá llorando y le contaba todo a mis mejores amigos. (...) Hay muchas cosas en la manera en la que uno piensa, pero hace dos años entendí que debía estar cerca de Dios, yo me alejé de él por inmadureces”, expresó el intérprete de ‘Ajena’ tema que realizó en colaboración con el boricua Mike Towers y que acumula más de 67 millones de visitas en YouTube.

“Cuando me empezaron a pasar cosas que me aturdieron la cabeza. (...) Duré seis meses metido en excesos de droga y eso me llevó, por otro lado, de pensamiento. Yo estaba solo. (...) Yo no sacaba las cosas que estaban dentro de mí, eran vainas que tenía desde niño”, añadió.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

