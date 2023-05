“No hay crimen perfecto”: Fiscalía en juicio contra Jhonier Leal

Este viernes, 12 de mayo, inició el juicio en contra de Jhonier Leal acusado del asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández. La Fiscalía General de la Nación está presentando sus argumentos para demostrar la culpabilidad de Leal.

La juez 55 de conocimiento le volvió a preguntar a Jhonier Leal si se declaraba culpable de los delitos que le imputó la Fiscalía y le indicó que de hacerlo podría tener una rebaja de una sexta parte de la pena.

Juicio de Jhonier Leal por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández

“Señor Jhonier Rodolfo Leal Hernández, le pongo de presente, como ya se le ha indicado en antecedencia que a usted le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. No obstante existe la posibilidad de que usted acepte los cargos el día de hoy que le fueron formulados por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo atinente al homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y si usted llegase a aceptar los cargos tendría una rebaja de una sexta parte de la pena. En ese entendido le voy a preguntar para que manifieste a esta audiencia si usted se declara inocente o culpable”, le dijo la juez.

De inmediato, Jhonier Leal respondió: “Señora juez, me mantengo en mi posición y me declaro inocente y no acepto los cargos”.

El fiscal que lleva el caso inició el juicio diciendo: “La Fiscalía presenta ante usted como jueza de conocimiento, nuestra teoría del caso que la hemos denominado ‘No hay crimen perfecto’ su señoría y el día de hoy, 12 de mayo de 2023, podemos afirmar, ya no con probabilidad de verdad señora jueza, sino que demostraremos más allá de toda duda razonable, que el crimen perfecto no existe (...) el agresor Jhonier Rodolfo Leal Hernández dejó huellas”.

Al finalizar su intervención pidió 60 años de cárcel para Jhonier Leal por la muerte de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández. “El único responsable es el que está recluido en la Picota. Crimen perfecto no existe”.

