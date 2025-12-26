Mamá de ‘Epa Colombia’ conmovió con un mensaje para su hija tras no estar juntas en Navidad

La famosa creadora de contenido y empresaria, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, lleva más de seis meses privada de su libertad, esto luego de que fuera condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. Durante los primeros meses de su condena, la influencer estuvo recluida en la cárcel El buen pastor y actualmente se encuentra en Escuela de Carabineros en Bogotá, cumpliendo su pena de cinco años y tres meses.

Sin duda, este ha sido un golpe devastador para su familia, quienes desde la confirmación de su condena han buscado ayuda en el presidente de la república, Gustavo Petro, y también con sus respectivos abogados, buscando salidas o mejoras en esta condena.

Aunque son pocos los detalles que se conocen con respecto al avance del caso de ‘Epa Colombia’ esta termina siendo la primera Navidad en la que la empresaria no comparte con su familia y por ende, con su hija, Daphne Samara. Ante este difícil momento, su mamá, Martha Rojas, compartió un sentido mensaje demostrando el amor que siente por Daneidy y cuánta falta le hace en medio de estas fechas especiales: “Ay, reina de mi vida, una Navidad sin ti hija, pero Dios es grande y maravilloso y sabes que él todo lo ve y esto muy pronto acabará y estaremos reunidos en familia con tu princesa y con tu amor”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la mamá de ‘Epa Colombia’ añadiendo una imagen de la pasada Navidad, cuando lograron compartir.

Cabe resaltar que quien sigue al frente de los negocios de Daneidy Barrera es su pareja, Karol Samantha, además de estar a cargo de la hija que tienen juntas y a pesar de que la empresaria se encuentra privada de su libertad, organizó una fiesta de Navidad y Año Nuevo para todos sus empleados en reconocido restaurante de Bogotá.

¿Por qué Yina Calderón no ha visitado a ‘Epa Colombia’ en la cárcel ‘El buen pastor’?

Ante la duda expuesta por parte de los seguidores de Yina Calderón sobre el motivo detrás de no visitar a la empresaria en la cárcel, la creadora de contenido reiteró que ‘Epa Colombia’ no está bien emocionalmente: “No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un ‘reality’ está en una cárcel, lleva ya más de seis meses”.