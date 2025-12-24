Epa Colombia le hizo costosa fiesta de despedida a sus trabajadores de los locales de queratinas

El primer mes de este 2025 inició con tristeza para los fans de la creadora de contenido Epa Colombia, quien fue capturada por el CTI de la Fiscalía mientras se encontraba trabajando en su local comercial ubicado en El Restrepo, en Bogotá. Tras esta situación, la influencer está pagando una condena superior a los cinco años; sin importar esta situación ‘La Epa’ sigue consintiendo a sus trabajadores llevándolos a un costoso restaurante como aguinaldo.

La ‘Reina de las Queratinas’ sigue vendiendo a pesar de estar privada de la libertad gracias al apoyo de sus clientes que siguen haciendo del voz a voz su estrategia de mercadeo más efectiva; y más en las épocas decembrinas en donde sus tiendas han estado totalmente colapsadas, hasta el punto que algunas de las clientas se quedan a las afueras para recibir su tratamiento.

Epa Colombia intenta reducción de su pena

Mientras Daneidy Barrera Rojas está acatando lo que ordena la ley, su novia Karol Samantha ha estado al frente de la compañía y cuidando de su hija Daphne Samara; y de paso de los trabajadores de sus locales, mismos a los que llevó a una costosa cena en uno de los restaurantes más costosos de Bogotá, Andrés Carne de Res, algo que quedó en evidencia en un video que posteó en sus redes sociales.

Desde la reclusión de Barrera Rojas han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos el cambio de su defensa legal, pues desde hace algunos meses el proceso está en manos del reconocido abogado Francisco Bernate Ochoa, quien recientemente ofreció una entrevista al portal ‘La Red Viral’.

Durante la charla, Bernate reveló que han afrontado distintos escenarios adversos, incluidos varios rechazos por parte de la Corte, entre ellos la negativa a concederle el beneficio de casa por cárcel, lo que le impediría estar cerca de su hija Daphne Samara y de su prometida, Karol Samanta. El abogado señaló que la estructura familiar de ‘La Epa’ ha sido un aspecto reiteradamente considerado en las decisiones judiciales, las cuales no les han salido a su favor.

“Es una familia con unos patrones diferentes. Una familia de personas del mismo sexo tiene unos patrones y unos parámetros diferentes y a ellas no las pueden juzgar como si no fueran una pareja del mismo sexo. No son una pareja donde hay un papá y una mamá, así no funciona. Ojalá y esto tenga eco, todo es muy innovador, y en un poder judicial conservador no es tan fácil, pero hay que intentarlo”, afirmó Bernate.

“Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes, es de otra forma. Entonces no puede desconocerse que no estamos entre iguales”, añadió.