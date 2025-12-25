Se reportaron más de 115 animales afectados por la pólvora durante la noche de Navidad en Bogotá

Cómo evitar que un gato destruya el árbol de Navidad. Imagen de Bluemoont en Pixabay

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) entregó el balance de reportes a animales durante las festividades del 24 de diciembre y reveló en qué localidades hubo más individuos afectados, según su registro.

Los reportes ciudadanos de afectaciones de fauna doméstica y fauna silvestre por el uso de pólvora se dieron en el marco de la campaña “La Pólvora Explota mis Sentidos” y quedaron consignados en un formulario de preguntas dispuesto por la Alcaldía

Las localidades con más quejas

Según las respuestas de las personas al formulario, Suba, Kennedy y Engativá fueron las localidades con más casos ,acumulando el 43 % de reportes. Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar, les siguen con el 31 % acumulado. Por su parte, La Candelaria y Sumapaz tuvieron el menor número de casos reportados.

La encuesta también reveló que los perros fueron la especie más afectada, contando con el 74 % de las respuesta. Mientras tanto, gatos y aves silvestres les siguieron con el 23 % acumulado.

Las mayores afectaciones

Las afectaciones más comunes durante el 24 fueron: “Miedo o estrés por explosiones (sobresaltos, temblores, esconderse)” con el 31 % de los casos; “Intentos de huida o desorientación” ,con el 21 %; y “contaminación en el entorno del animal (residuos de pólvora, humo, basura)” en tercer lugar con el 18%.

El formulario de preguntas está abierto desde el 7 de diciembre de 2025 y acumula más de 730 repuestas en torno a casos de afectaciones de animales por pólvora y pirotecnia.

Cabe recordar a los ciudadanos que el uso de pólvora y pirotecnia causa afectaciones en los animales además de graves accidentes que involucran a niños y adultos por lo que su uso se encuentra restringido.